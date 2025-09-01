DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 1 septembre 2025 Ã 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Captain Wayne - Vacation Desperation, la dÃ©mo est disponible
Vivez une aventure de pirate pas comme les autres !L'éditeur Silver Lining Interactive et le développeur Ciaran Games LLC ont hissé le drapeau noir et dévoilé une nouvelle bande-annonce d'armes pour leur prochain jeu de tir rétro sur Steam, Captain Wayne – Vacation Desperation. Le jeu est une histoire de vengeance gore, dessinée à la main. Vous y trouverez un arsenal de destruction qui ferait trembler n'importe quel marin, alors que le Capitaine Wayne part à la recherche d'un gang de mercenaires connu sous le nom des « Killer Whales ».
Captain Wayne – Vacation Desperation est un FPS d'action, brutal et rétro. Vous incarnez le Capitaine Wayne, un fléau des mers amateur de cigares et de rhum. Après avoir été échoué sur l'Orca Isle à la suite d'une embuscade, Wayne part récupérer son navire et se venger du tristement célèbre gang des Killer Whales.
Poussé par la vengeance, le Capitaine Wayne est prêt à faire couler le sang sur Orca Isle. Des doigts qui se transforment en mitrailleuses à la bière explosive, en passant par des noix de coco et des pastèques fatales, et les poings du Capitaine qui brisent les os, ce voyage ne connaît pas de retour. Et si tout le reste échoue, il y a toujours son fidèle fusil à pompe à double canon, le « Ol’ Reliable ». Fixé à son bras après un combat avec la légendaire Vampire Whale, ce fusil est garanti pour faire exploser les ennemis en un clin d'œil.
L'aventure du Capitaine Wayne ne s'arrête pas à la campagne. Une démo mise à jour, avec un mode Endless, est disponible gratuitement sur Steam pour ceux qui veulent se mettre au défi. Le mode Endless propose six cartes jouables, dont trois sont disponibles dès le début et trois autres peuvent être gagnées par le carnage, le courage ou un coup de chance.
Alors, aiguisez vos harpons, préparez votre fusil et préparez-vous à un massacre épique. Ces scélérats de Killer Whales ne vont pas exploser en chair à pâté tout seuls.
