(Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)

Dernières actus

Ys Memoire: Revelations in Celce...

Pizza Bandit est disponible en a...

(TEST) Vlad Circus: Curse Of Asm...

Star Fire : Eternal Cycle arrive...

Slain 2: The Beast Within nous m...

 

Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 10:00:00 par Walid Hamadi

 

(Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)

Son plan jusqu'en 2026

Le studio norvegien Funcom à l’origine du très bon Dune : Awakening a pris le temps de nous recevoir pour discuter des débuts de ce MMO qui a déjà trouvé une fanbase dévouée. Le directeur de la production Ole-Andreas Haley, nous explique les liens que le jeu a avec la franchise, dont les films de Denis Villeneuve, et quelle sera la suite de la roadmap alors que le Chapitre 2 s’apprête à sortir le 10 septembre prochain, accompagné du DLC “La Récolte perdue”. 

imageW.H.: Etes-vous satisfait du lancement de votre jeu ?

Ole-Andreas Haley : Absolument ! L’accueil du public a été formidable et les ventes ont été très bonnes. Toutes les données jusque là ont dépassé nos espérances. Nous avons une base solide de fans et qu’ils soient des joueurs PvP ou PvE, ils ont des points de vue très intéressant sur le contenu qu’ils attendent. Pour un jeu comme le nôtre, c’est important d’avoir de l’engagement de leur part.
Avant le lancement nous avions proposé le jeu en beta fermée pendant plus d’un an et demi et nous avons eu énormément de retours dans ce laps de temps et donc le jeu a énormément changé en fonction. Nous ne faisons que continuer à digérer ces retours qu’ils viennent de Reddit, Twitter ou Youtube, pour modeler le jeu de la meilleure des manières pour eux.

Avez-vous rencontré des difficultés pendant ce développement ?

O.-A. H. : Vous connaissez les aléas du développement d’un jeu vidéo, chaque jeu qui arrive à sortir est un petit miracle en lui-même. Donc nous devrions déjà être très heureux de l’avoir sorti. Depuis le début du projet il y a plus de 5 ans, Dune Awakening a connu tellement de changements majeurs. Je crois qu’il a connu 2 refontes complètes dans la façon dont nous visualisions le monde dans notre esprit, notre façon de le construire. Cela a beaucoup changé au fil des années.

Avec une telle licence entre les mains, avez-vous eu la liberté nécessaire pour créer le jeu que vous vouliez ?

O.-A. H. : Nous avons été assez libres. Comme vous le savez, il s’agit d’une timeline alternative dans laquelle Paul Atréïdes n’existe pas et c’était une idée de génie de la part de notre directeur créatif et de l’équipe de scénaristes. En travaillant étroitement avec les studios Legendary (ndlr : qui ont produit les films de Denis Villeneuve), nous étions d’accord sur le fait que notre approche devait différer. Chose qu’ils ont beaucoup apprécié. Cela nous a permis d’avoir une approche avec des idées innovantes tout en restant fidèles au matériau d’origine. Mais le fait de développer une histoire parallèle ne veut pas dire qu’on ne peut pas se permettre de revenir aux évènements canons. Par exemple dans le Chapitre 2 nous ferons apparaître un personnage canon de notre timeline c’est plaisant de se dire qu’on peut mêler les deux continuums.

De quel personnage s’agit-il ?

O.-A. H. : Nous ne sommes pas encore prêts à le dévoiler. Jouez d’abord au Chapitre 1 début septembre et vous verrez ensuite (rires).

Les films ont-ils eu une influence sur votre travail ?

O.-A. H. : Comme je l’ai dit, la collaboration avec Legendary a été excellente, il y a eu beaucoup de discussions. Nous avons eu la licence avant même que les films ne soient annoncés, donc nous ne savions pas s’ils auraient du succès et encore moins quelle direction ils allaient suivre. Alors pendant la production du film, Legendary nous envoyait régulièrement des aperçus du style, de la photographie, de la voie que le film allait prendre. Et lors de nos entretiens avec eux, nous leur exposions notre vision et ce vers quoi le jeu allait tendre, c’est pourquoi je pense pouvoir dire que nous avons trouvé notre propre style, tout en restant allignés avec eux.
 
Cela vous-a-t-il valu des critiques de la part des fans ?

O.-A. H. : Pas vraiment. Les retours ont toujours été positifs à chaque étape du développement. C’est une des choses dont on a toujours pu être fiers. Dune est une vieille licence et les fans ont une relation très forte avec celle-ci. Le fait qu’ils nous aient accueillis et acceptés nous a rendu très heureux d’explorer de nouveaux chemins de cet univers. Nous sommes très chanceux d’avoir la communauté de Dune avec nous.

Dune : Awakening étant un MMO, vous avez donc une vision sur le long terme de votre projet, que pouvez-vous nous en dire ?

O.-A. H. : Nous avons un plan sur 10 ans. Tant qu’il y aura des joueurs sur les serveurs et qu’ils nous feront des retours, nous serons là pour leur répondre. Notre plan concerne tant l’histoire de cet univers que le contenu tel que les zones à explorer, les véhicules, les personnages et même de nouvelles planètes à explorer. Donc oui on a une tonne de choses dans les cartons.

De nouvelles planètes ? Est-ce que cela signifie qu’il y aura un peu d’exploration spatiale en plus du terrain ?

O.-A. H. : Nous n’avons pas encore décidé de comment nous voulons faire cette transition. Nous devons encore voir où l’aventure va nous mener. Il va d’abord falloir construire des planètes sur le modèle de la map que nous avons déjà actuellement mais nous sommes encore à quelques années de cette réalisation. Je pourrai vous répondre quand nous nous pencherons concrètement sur cette nouvelle étape.

Et pour le futur proche, que va-t-il se passer dans le Chapitre 2 ?

O.-A. H. : Ce nouveau contenu va se pencher sur la poursuite de la trame principale avec de nouvelles options importantes de customisation du personnage. Nous proposons plus de contenu dynamique dans le jeu, ainsi quand vous flânerez vous tomberez plus souvent sur des évènements aléatoires. Et nous proposons aussi un DLC “La Récolte Perdue” qui inclut 4 nouveaux donjons, que j’adore parce qu’ils sont plutôt uniques et permettent de plonger plus en profondeur dans l’histoire et les détails de l’univers de Dune. Il y a tellement à tirer du lore qui ne se dévoile pas entièrement au premier coup d’oeil, il y a encore beaucoup de zones d’ombres à révéler au fur et à mesure. Et dans le Chapitre 3 qui sortira plus tard, nous chercherons à exploiter au mieux l’environnement pour pousser encore plus le côté survival de notre MMO et qui a plu à tant de nos joueurs. Les premières centaines d’heures ont été adorées et nous voulons que le endgame soit à la hauteur de ce début d’aventure. Dans le Chapitre 4, nous voulons explorer le pôle d’Arrakis et sa guerre de l’eau menée par un nouveau groupe : les Water Troopers. Ils se concentrent sur la collecte de l’eau et vous aurez affaire à eux. Et pour 2026, il y aura une première grande expansion avec l’arrivée du jeu sur Playstation 5 et Xbox Series X et S.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus

Articles préférés

- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août

- Les nominés pour la Gamescom Award 2025

- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui

- Battlefield 6 : infos sur la bêta

- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced

- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !

- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?

Dernières Vidéos

- EA SPORTS NHL 26 nous parle des changements apportés à Hockey Ultimate Team

- Helldivers 2 : Into the Unjust vient de sortir

- (Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)

- Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026

- Pizza Bandit est disponible en accès anticipé

- Star Fire : Eternal Cycle arrive ce mois-ci

- Slain 2: The Beast Within nous montre lsa première bande-annonce

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)

54258-dune-awakening-interview-ole-andreas-haley-production-director-chapitres-futur-plan-roadmap