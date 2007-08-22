- (Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)

Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Ole-Andreas Haley : Absolument ! L’accueil du public a été formidable et les ventes ont été très bonnes. Toutes les données jusque là ont dépassé nos espérances. Nous avons une base solide de fans et qu’ils soient des joueurs PvP ou PvE, ils ont des points de vue très intéressant sur le contenu qu’ils attendent. Pour un jeu comme le nôtre, c’est important d’avoir de l’engagement de leur part.

Avant le lancement nous avions proposé le jeu en beta fermée pendant plus d’un an et demi et nous avons eu énormément de retours dans ce laps de temps et donc le jeu a énormément changé en fonction. Nous ne faisons que continuer à digérer ces retours qu’ils viennent de Reddit, Twitter ou Youtube, pour modeler le jeu de la meilleure des manières pour eux.

O.-A. H. : Vous connaissez les aléas du développement d’un jeu vidéo, chaque jeu qui arrive à sortir est un petit miracle en lui-même. Donc nous devrions déjà être très heureux de l’avoir sorti. Depuis le début du projet il y a plus de 5 ans, Dune Awakening a connu tellement de changements majeurs. Je crois qu’il a connu 2 refontes complètes dans la façon dont nous visualisions le monde dans notre esprit, notre façon de le construire. Cela a beaucoup changé au fil des années.



O.-A. H. : Nous avons été assez libres. Comme vous le savez, il s’agit d’une timeline alternative dans laquelle Paul Atréïdes n’existe pas et c’était une idée de génie de la part de notre directeur créatif et de l’équipe de scénaristes. En travaillant étroitement avec les studios Legendary (ndlr : qui ont produit les films de Denis Villeneuve), nous étions d’accord sur le fait que notre approche devait différer. Chose qu’ils ont beaucoup apprécié. Cela nous a permis d’avoir une approche avec des idées innovantes tout en restant fidèles au matériau d’origine. Mais le fait de développer une histoire parallèle ne veut pas dire qu’on ne peut pas se permettre de revenir aux évènements canons. Par exemple dans le Chapitre 2 nous ferons apparaître un personnage canon de notre timeline c’est plaisant de se dire qu’on peut mêler les deux continuums.



O.-A. H. : Nous ne sommes pas encore prêts à le dévoiler. Jouez d’abord au Chapitre 1 début septembre et vous verrez ensuite (rires).

O.-A. H. : Comme je l’ai dit, la collaboration avec Legendary a été excellente, il y a eu beaucoup de discussions. Nous avons eu la licence avant même que les films ne soient annoncés, donc nous ne savions pas s’ils auraient du succès et encore moins quelle direction ils allaient suivre. Alors pendant la production du film, Legendary nous envoyait régulièrement des aperçus du style, de la photographie, de la voie que le film allait prendre. Et lors de nos entretiens avec eux, nous leur exposions notre vision et ce vers quoi le jeu allait tendre, c’est pourquoi je pense pouvoir dire que nous avons trouvé notre propre style, tout en restant allignés avec eux.



Cela vous-a-t-il valu des critiques de la part des fans ?





O.-A. H. : Pas vraiment. Les retours ont toujours été positifs à chaque étape du développement. C’est une des choses dont on a toujours pu être fiers. Dune est une vieille licence et les fans ont une relation très forte avec celle-ci. Le fait qu’ils nous aient accueillis et acceptés nous a rendu très heureux d’explorer de nouveaux chemins de cet univers. Nous sommes très chanceux d’avoir la communauté de Dune avec nous.

O.-A. H. : Nous avons un plan sur 10 ans. Tant qu’il y aura des joueurs sur les serveurs et qu’ils nous feront des retours, nous serons là pour leur répondre. Notre plan concerne tant l’histoire de cet univers que le contenu tel que les zones à explorer, les véhicules, les personnages et même de nouvelles planètes à explorer. Donc oui on a une tonne de choses dans les cartons.

O.-A. H. : Nous n’avons pas encore décidé de comment nous voulons faire cette transition. Nous devons encore voir où l’aventure va nous mener. Il va d’abord falloir construire des planètes sur le modèle de la map que nous avons déjà actuellement mais nous sommes encore à quelques années de cette réalisation. Je pourrai vous répondre quand nous nous pencherons concrètement sur cette nouvelle étape.

O.-A. H. : Ce nouveau contenu va se pencher sur la poursuite de la trame principale avec de nouvelles options importantes de customisation du personnage. Nous proposons plus de contenu dynamique dans le jeu, ainsi quand vous flânerez vous tomberez plus souvent sur des évènements aléatoires. Et nous proposons aussi un DLC “La Récolte Perdue” qui inclut 4 nouveaux donjons, que j’adore parce qu’ils sont plutôt uniques et permettent de plonger plus en profondeur dans l’histoire et les détails de l’univers de Dune. Il y a tellement à tirer du lore qui ne se dévoile pas entièrement au premier coup d’oeil, il y a encore beaucoup de zones d’ombres à révéler au fur et à mesure. Et dans le Chapitre 3 qui sortira plus tard, nous chercherons à exploiter au mieux l’environnement pour pousser encore plus le côté survival de notre MMO et qui a plu à tant de nos joueurs. Les premières centaines d’heures ont été adorées et nous voulons que le endgame soit à la hauteur de ce début d’aventure. Dans le Chapitre 4, nous voulons explorer le pôle d’Arrakis et sa guerre de l’eau menée par un nouveau groupe : les Water Troopers. Ils se concentrent sur la collecte de l’eau et vous aurez affaire à eux. Et pour 2026, il y aura une première grande expansion avec l’arrivée du jeu sur Playstation 5 et Xbox Series X et S.