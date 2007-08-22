Dernières actus
Ys Memoire: Revelations in Celce...
Pizza Bandit est disponible en a...
(TEST) Vlad Circus: Curse Of Asm...
Star Fire : Eternal Cycle arrive...
Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 10:00:00 par Walid Hamadi
(Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)
Son plan jusqu'en 2026Le studio norvegien Funcom à l’origine du très bon Dune : Awakening a pris le temps de nous recevoir pour discuter des débuts de ce MMO qui a déjà trouvé une fanbase dévouée. Le directeur de la production Ole-Andreas Haley, nous explique les liens que le jeu a avec la franchise, dont les films de Denis Villeneuve, et quelle sera la suite de la roadmap alors que le Chapitre 2 s’apprête à sortir le 10 septembre prochain, accompagné du DLC “La Récolte perdue”.
W.H.: Etes-vous satisfait du lancement de votre jeu ?
Ole-Andreas Haley : Absolument ! L’accueil du public a été formidable et les ventes ont été très bonnes. Toutes les données jusque là ont dépassé nos espérances. Nous avons une base solide de fans et qu’ils soient des joueurs PvP ou PvE, ils ont des points de vue très intéressant sur le contenu qu’ils attendent. Pour un jeu comme le nôtre, c’est important d’avoir de l’engagement de leur part.
Avant le lancement nous avions proposé le jeu en beta fermée pendant plus d’un an et demi et nous avons eu énormément de retours dans ce laps de temps et donc le jeu a énormément changé en fonction. Nous ne faisons que continuer à digérer ces retours qu’ils viennent de Reddit, Twitter ou Youtube, pour modeler le jeu de la meilleure des manières pour eux.
Avez-vous rencontré des difficultés pendant ce développement ?
Avec une telle licence entre les mains, avez-vous eu la liberté nécessaire pour créer le jeu que vous vouliez ?
O.-A. H. : Nous avons été assez libres. Comme vous le savez, il s’agit d’une timeline alternative dans laquelle Paul Atréïdes n’existe pas et c’était une idée de génie de la part de notre directeur créatif et de l’équipe de scénaristes. En travaillant étroitement avec les studios Legendary (ndlr : qui ont produit les films de Denis Villeneuve), nous étions d’accord sur le fait que notre approche devait différer. Chose qu’ils ont beaucoup apprécié. Cela nous a permis d’avoir une approche avec des idées innovantes tout en restant fidèles au matériau d’origine. Mais le fait de développer une histoire parallèle ne veut pas dire qu’on ne peut pas se permettre de revenir aux évènements canons. Par exemple dans le Chapitre 2 nous ferons apparaître un personnage canon de notre timeline c’est plaisant de se dire qu’on peut mêler les deux continuums.
De quel personnage s’agit-il ?
O.-A. H. : Nous ne sommes pas encore prêts à le dévoiler. Jouez d’abord au Chapitre 1 début septembre et vous verrez ensuite (rires).
Les films ont-ils eu une influence sur votre travail ?
Dune : Awakening étant un MMO, vous avez donc une vision sur le long terme de votre projet, que pouvez-vous nous en dire ?
De nouvelles planètes ? Est-ce que cela signifie qu’il y aura un peu d’exploration spatiale en plus du terrain ?
Et pour le futur proche, que va-t-il se passer dans le Chapitre 2 ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
Dernières Vidéos
- EA SPORTS NHL 26 nous parle des changements apportés à Hockey Ultimate Team
- Helldivers 2 : Into the Unjust vient de sortir
- (Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)
- Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026
- Pizza Bandit est disponible en accès anticipé
- Star Fire : Eternal Cycle arrive ce mois-ci
- Slain 2: The Beast Within nous montre lsa première bande-annonce
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)