Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Helldivers 2 : Into the Unjust vient de sortir
Préparez pour un nouveau déploiement, Helldivers !De nouvelles recrues ont rejoint les rangs des Helldivers. Il est temps pour la Super-Terre de porter son regard là où aucun Helldiver n'a encore plongé : les ruches planétaires.
HELLDIVERS 2, développé par Arrowhead Games Studios et édité par Playstation Publishing LLC, est un jeu de tir en équipe à la troisième personne qui met en scène l'unité d'élite des Helldivers combattant pour gagner une guerre intergalactique contre une menace extraterrestre grandissante. Les joueurs, à la troisième personne, utilisent un arsenal varié d'armes (pistolets, mitraillettes, lance-flammes) et de stratagèmes (tourelles, assauts aériens, etc.) pour tirer et éliminer les forces ennemies. Le combat inclut du sang et du démembrement des forces extraterrestres. Des éclaboussures de sang et des démembrements peuvent aussi être vus quand les joueurs sont touchés par des explosions environnementales ou par leurs alliés. Les campements ennemis et les champs de bataille sont souvent couverts de sang et de corps démembrés.
Dans Plongée dans l'injustice, disponible le 2 septembre, les Helldivers iront frapper les Terminides chez eux. Ils devront s'attaquer au cœur de leurs structures et de leurs galeries, et découvrir des horreurs inconnues tapies dans les profondeurs de ces mondes. Ce nouveau chapitre apporte son lot d'ennemis, d'environnements et d'objectifs, ainsi que les nouvelles obligations de guerre premium Tourbillons de poussière, disponibles le 4 septembre.
HELLDIVERS 2 est toujurs disponble sur Steam, PS5 et Xbox Series XIS.
