- Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026

Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo

En exclusivité sur Nintendo Switch !

Marvelous Europe a le plaisir d'annoncer qu'il publieraen exclusivité sur Nintendo Switch au début de l'année 2026. Une édition physique standard sera disponible au prix de 39,99 €, tandis que la version numérique coûtera 29,99 €.Développé par Nihon Falcom,se déroule juste après l'histoire de. Le jeu vous permet de choisir entre la bande-son originale ou une version remaniée. Il conserve son gameplay unique, ses combats stratégiques et son système de cartographie qui encourage l'exploration et qui a fait de l'original un classique.Découvrez un chapitre important de la série, qui fait ses débuts sur Nintendo Switch. Dans ce jeu qui se déroule juste après les événements de, vous rencontrerez des personnages secrets, des lieux dangereux et des complots.est une excellente occasion de découvrir l'histoire de la série et de voir l'évolution de son gameplay.Explorez et cartographiez un paysage dangereux, en tirant parti d'un système de combat unique qui permet la créativité et la stratégie. Cherchez la vérité sur le passé d'Adol au son d'une bande-son revisitée. Réveillez l'esprit de l'aventure avec, en exclusivité sur Nintendo Switch.