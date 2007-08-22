Dernières actus
Pizza Bandit est disponible en a...
(TEST) Vlad Circus: Curse Of Asm...
Star Fire : Eternal Cycle arrive...
Slain 2: The Beast Within nous m...
Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026
En exclusivité sur Nintendo Switch !Marvelous Europe a le plaisir d'annoncer qu'il publiera Ys Memoire: Revelations in Celceta en exclusivité sur Nintendo Switch au début de l'année 2026. Une édition physique standard sera disponible au prix de 39,99 €, tandis que la version numérique coûtera 29,99 €.
Développé par Nihon Falcom, Ys Memoire: Revelations in Celceta se déroule juste après l'histoire de Ys X. Le jeu vous permet de choisir entre la bande-son originale ou une version remaniée. Il conserve son gameplay unique, ses combats stratégiques et son système de cartographie qui encourage l'exploration et qui a fait de l'original un classique.
Découvrez un chapitre important de la série Ys, qui fait ses débuts sur Nintendo Switch. Dans ce jeu qui se déroule juste après les événements de Ys X, vous rencontrerez des personnages secrets, des lieux dangereux et des complots. Ys Memoire: Revelations in Celceta est une excellente occasion de découvrir l'histoire de la série et de voir l'évolution de son gameplay.
Explorez et cartographiez un paysage dangereux, en tirant parti d'un système de combat unique qui permet la créativité et la stratégie. Cherchez la vérité sur le passé d'Adol au son d'une bande-son revisitée. Réveillez l'esprit de l'aventure avec Ys Memoire: Revelations in Celceta, en exclusivité sur Nintendo Switch.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
Dernières Vidéos
- EA SPORTS NHL 26 nous parle des changements apportés à Hockey Ultimate Team
- Helldivers 2 : Into the Unjust vient de sortir
- (Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)
- Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026
- Pizza Bandit est disponible en accès anticipé
- Star Fire : Eternal Cycle arrive ce mois-ci
- Slain 2: The Beast Within nous montre lsa première bande-annonce
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)