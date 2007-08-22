Dernières actus
(TEST) Vlad Circus: Curse Of Asm...
Star Fire : Eternal Cycle arrive...
Slain 2: The Beast Within nous m...
Captain Wayne - Vacation Despera...
Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Pizza Bandit est disponible en accès anticipé
N'oublie pas vos armes avant d'aller à la cuisine !La cuisine est ouverte, et c'est extrêmement inflammable ! Le studio indépendant Jofsoft vient de lancer Pizza Bandit en accès anticipé sur Steam et Epic Games. Ce jeu de tir chaotique en coopération à la troisième personne mélange la chasse aux primes et la cuisine sous pression à travers l'espace et le temps. C'est un peu comme si Gears of War rencontrait Overcooked !
Dans Pizza Bandit, vous incarnez Malik, un ex-mercenaire qui voyage dans le temps et qui a un rêve étrangement spécifique : ouvrir la plus grande pizzeria de la galaxie. Pour atteindre ce but, vous devrez voyager à travers différentes époques, éliminer des cibles dangereuses et cuisiner sous les balles. Que ce soit pour faire sauter la pâte en zone de guerre ou servir des tueurs avec style, chaque mission est un véritable carnage qui demande de faire plusieurs choses à la fois.
L'accès anticipé de Pizza Bandit inclut le mode coopératif en ligne où vous pouvez jouer seul ou avec jusqu'à 4 amis. La difficulté et le chaos augmentent en fonction du nombre de joueurs. Dans ce jeu, vous devrez cuisiner sous les balles, trancher, assembler et dresser des plats en plein milieu d'une bataille, tout en esquivant les balles et en gérant des vagues d'ennemis.
Le jeu propose aussi de la chasse aux primes à travers le temps. Vous voyagerez à travers différentes époques, remplies d'ennemis, de dangers et d'objectifs bonus. Vous pourrez aussi personnaliser l'équipement de votre personnage en fonction des missions, ainsi que sa tenue. Le jeu a également un nouveau casting vocal, qui a été dirigé par Chris Borders, un vétéran de l'industrie. Vous pouvez aussi personnaliser votre pizzeria de rêve avec des néons, des décors personnalisés et des appareils dernier cri.
Enfin, vous pouvez vous plonger dans le passé de Malik grâce à de nouvelles cinématiques d'introduction et débloquer des succès exclusifs en jeu, ainsi que sur les plateformes Steam et Epic Games.
Pizza Bandit est lancé en accès anticipé avec un gameplay solide, du matchmaking en ligne et une ambiance de chaos culinaire. L'équipe de Jofsoft a l'intention d'ajouter de nouvelles missions, des recettes, des objets cosmétiques et du contenu pour le restaurant au fur et à mesure du développement. Les retours des joueurs aideront à façonner la feuille de route du jeu.
Pizza Bandit est disponible en accès anticipé sur Steam. Profitez d'une réduction de 10 % jusqu'au 5 septembre 2025.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
Dernières Vidéos
- EA SPORTS NHL 26 nous parle des changements apportés à Hockey Ultimate Team
- Helldivers 2 : Into the Unjust vient de sortir
- (Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)
- Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026
- Pizza Bandit est disponible en accès anticipé
- Star Fire : Eternal Cycle arrive ce mois-ci
- Slain 2: The Beast Within nous montre lsa première bande-annonce
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)