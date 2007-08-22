Dernières actus
Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
EA SPORTS NHL 26 nous parle des changements apportés à Hockey Ultimate Team
Prêt à rejoindre la compétition ?EA SPORTS a partagé de nouvelles informations sur NHL 26 dans une présentation dédiée à Hockey Ultimate Team (HUT). Les mises à jour de cette année rendent HUT plus dynamique, flexible et gratifiant, aussi bien pour les vétérans que pour les nouveaux joueurs.
NHL 26 introduit HUT Seasons, un tout nouveau mode de jeu qui rend chaque match encore plus important et offre plus de façons de jouer. Des modes classés intenses aux HUT Mini Seasons plus décontractées, le jeu est désormais plus accessible et plus gratifiant. Le but est de permettre aux nouveaux joueurs de se lancer facilement, tout en offrant aux vétérans de nouvelles récompenses et de bonnes raisons de revenir tout au long de la saison.
NHL 26 offre plus de liberté que jamais pour composer l'équipe ultime, grâce à de nouvelles mécaniques innovantes qui rendent la création d'équipe plus stimulante tout au long de l'année. Les règles spécifiques à chaque saison, les rotations de thèmes de capitaines et les combinaisons uniques de joueurs qui débloquent de puissants bonus sur la note générale, les attributs et les salaires sont de retour. L'interface est simplifiée pour rendre la gestion d'équipe plus fluide. L'introduction d'un plafond salarial vous incite également à réfléchir à vos choix de recrutement, favorisant une composition plus intelligente et un équilibre stratégique.
Conçus pour ceux qui excellent dans les compétitions à enjeux élevés, les matchs compétitifs classés vous permettent de mesurer vos compétences face aux meilleurs tout en grimpant dans le classement. Les joueurs devront bâtir leur équipe, se battre pour leur place et prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour atteindre la gloire du championnat.
La nouvelle structure du matchmaking garantit que vous ne descendrez jamais en dessous de la division que vous avez atteinte au cours d'une saison donnée. Les meilleurs joueurs se qualifieront pour HUT Champs, le sommet du mode compétitif. De plus, le système de récompenses a été restructuré. Chaque match compte, et la progression est plus claire grâce à des paliers mieux définis. Des récompenses et des maillots exclusifs seront à gagner.
Les joueurs peuvent désormais affronter une saison complète en mode hors ligne, en affrontant l'IA sur 18 matchs de ligue avant de passer à des playoffs en deux tours. Ceux qui progressent dans le tableau se lanceront à la conquête du championnat et soulèveront la HUT Cup pour débloquer des récompenses saisonnières exclusives. HUT Cup Chase supprime également les classements et les remplace par un système de récompenses dédié, offrant une progression régulière et concrète.
Chaque saison, de nouvelles cartes HÉROS et ICÔNES enrichissent le roster HUT, vous permettant de prendre le contrôle des stars les plus marquantes du jeu. Les cartes HÉROS représentent des athlètes qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du hockey, tandis que les cartes ICÔNES incarnent les véritables légendes du sport. Ces nouveaux types de cartes apportent une dimension dynamique à la création d'équipe et offrent plus de variété. Vous pouvez vous attendre à la sortie de plusieurs cartes HÉROS et ICÔNES tout au long de l'année.
NHL 26 sortira dans le monde entier le 12 septembre 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Ceux qui précommanderont l'édition Deluxe bénéficieront de sept jours d'accès anticipé et d'avantages supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site officiel d'EA SPORTS NHL 26.
