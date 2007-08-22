Dernières actus
Geo-Political Simulator 2026 Edition est sorti
Demain, le mondeSimulateur défini par ses développeurs comme "hyperréaliste", Geo-Political Simulator 2026 Edition est sorti sur PC, sur Steam. Cette nouvelle édition ajoute une simulation du tourisme, des stratégies de partis avec censure du régime, une gestion de la fortune personnelle, une armée européenne, de l'IA et la robotisation.
Vous incarez un chef d'état d'une puissance au choix et allez devoir faire avec... le monde. Tous les pays et les grandes multinationales du monde sont représentés. Les moteurs de calculs et de scénarii comprennent plus de 150 000 données, 20 000 textes et 12 heures de dialogues.
Au menu, gestion économique, de commerce, de wargame, de construction, d'espionnage, de simulation, d'influences et de manipulation politiques...
Politique, militaire, social, financier, environnement, énergie, transports, économie... de nombreux aspects du monde géopolitique vont être à prendre en compte.
Le jeu est proposé à environ 60 €.
