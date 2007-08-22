Dernières actus
Publié le Mardi 2 septembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
Un an et demi après, est-ce que ça vaut encore le coup ?Sorti en février de l'année dernière sur PS5 et sur PC, Helldivers 2 débarque sur Xbox Series. Un jeu PlayStation qui sort sur la console concurrente... c'est assez rare pour être souligné...
Nous avons testé cette nouvelle version, histoire de savoir si cette sortie était pertinente ou non.
Le jeu, en tout cas, avait remporté un bon petit succès à sa sortie et continue d'être étoffé par les développeurs, au fil des mises à jour qui sont régulièrement proposées aux joueurs.
Alors il est peut-être temps de réunir toutes les communautés de joueurs pour défendre l'univers des invasions aliens.
