Publié le Mercredi 3 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Xbox, prochaines sorties sur le Game Pass
Préparez-vous pour une belle brochette de jeux !Ce mois-ci, le Game Pass vous offre des affrontements intenses, des constructions ambitieuses et des explorations complexes. Dans le FPS narratif I Am Your Beast, vous serez traqué par un complexe militaro-industriel. C'est à vous de renverser la situation et d'anéantir vos poursuivants ! Avec RoadCraft, vous pourrez prendre les commandes de plus de 40 véhicules pour reconstruire un monde détruit par des catastrophes naturelles. Enfin, dès le 4 septembre, vous pourrez vous aventurer dans les profondeurs d'Hollow Knight: Silksong, la suite tant attendue d'Hollow Knight !
Dès le 2 septembre, plongez dans l'action avec I Am Your Beast sur Cloud, PC et Xbox Series X|S pour les abonnés Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard. Le 3 septembre, le jeu Nine Sols sera disponible pour les abonnés Game Pass Standard sur Xbox Series X|S (il était déjà disponible pour les autres abonnements). Le très attendu Hollow Knight: Silksong arrive le 4 septembre sur Cloud, Console et PC pour les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass, tout comme le jeu Cataclismo sur PC. Les jeunes joueurs pourront retrouver PAW Patrol World le 10 septembre sur Cloud, Console et PC pour tous les abonnements. Enfin, le 16 septembre, les abonnés Game Pass Ultimate et Game Pass Standard pourront découvrir RoadCraft sur Cloud et Xbox Series X|S.
