Publié le Mercredi 3 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

 

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC arrive le 26 Septembre

Voilà de quoi faire plaisir aux fans, les nouveaux comme les anciens !

Les fans peuvent déjà se plonger dans l'action de PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, le prochain jeu de Bandai Namco et découvrir ses mécaniques grâce à une bande-annonce. Celle-ci présente les caractéristiques uniques du jeu, comme les nouvelles capacités de Pac-Man et les fonctionnalités du Pac-Village.

Comme son nom l'indique, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est une version modernisée et améliorée de PAC-MAN WORLD 2, publié en 2002. Les méchants fantômes ont volé les Fruits dorés du Pac-Village et ont libéré Spooky, le redoutable roi des fantômes ! Pac-Man doit explorer Pac-Land pour récupérer les Fruits dorés et mettre un terme aux agissements du terrible Spooky ! Au cours de ses aventures dans le monde enchanteur de Pac-Land, il devra relever de nombreux défis dans des environnements variés, comme patiner sur la glace des Montagnes enneigées, sauter par-dessus des rivières de lave dans le Volcan ou plonger dans les profondeurs de l'Océan !

Re-PAC plaira aux fans de la franchise comme aux nouveaux joueurs grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Le jeu propose de nouveaux niveaux, des améliorations de la qualité de vie, un doublage, de nouvelles actions pour Pac-Man, des combats de boss améliorés, de nouveaux personnages et des options de personnalisation. Pour la première fois, le jeu aura également un mode 2 joueurs hors ligne. Vous pourrez incarner Pac-Man ou Pac-Drone et partir à l'aventure avec un ami.

La bande-annonce dévoile les actions spécifiques à chaque niveau, comme le patinage sur glace, la plongée et l'utilisation du Pac-Marine. Elle présente également les différentes fonctionnalités du Pac-Village, telles que la salle d'arcade, les machines Gashapon, les jeux de labyrinthe et même un magasin de vêtements où vous pouvez modifier la tenue de Pac-Man.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC sera disponible à partir du 26 septembre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.


 

 
