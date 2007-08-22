Dernières actus
Publié le Mercredi 3 septembre 2025
March of Giants lance son test
Venez tester ce nouveau MOBA !Amazon Games a annoncé le lancement d'un Test en Alpha Fermée pour March of Giants, un nouveau MOBA de guerre gratuit en 4v4 pour Steam. Les joueurs résidant aux États-Unis, au Canada et au Mexique peuvent demander un accès sur Steam pour participer au test qui aura lieu du 2 au 10 septembre 2025.
March of Giants est le premier titre d'Amazon Games Montréal, un studio composé de développeurs passionnés dotés d'une grande expérience dans la création de jeux PvP compétitifs et innovants. Le studio est dirigé par le directeur créatif Xavier Marquis et compte parmi ses membres de nombreux développeurs ayant travaillé sur le célèbre jeu Rainbow Six Siege. Le studio apporte donc son expertise dans l'univers des MOBA. Pour plus de détails sur la vision de Xavier Marquis concernant le studio et le titre, cliquez sur le lien.
Dans un champ de bataille urbain ravagé où se mélangent merveilles scientifiques et magiques, et ancré dans la technologie du début des années 1900, vous incarnez des géants imposants dans la bataille finale d'un conflit vieux d'un siècle. En tant que MOBA de guerre, March of Giants aborde des thèmes militaires. Vous devrez diriger des milliers de soldats au combat dans le cadre stratégique d'un gameplay MOBA compétitif.
March of Giants introduit des mécanismes propres au genre MOBA. Dans ce jeu, vous incarnez un géant imposant, un commandant militaire doté de capacités uniques. Vous devrez dominer le front dans des batailles 4 contre 4.
Vous devrez aussi diriger des milliers de soldats prêts au combat pour qu'ils se rallient à vos côtés et diriger l'attaque pour écraser vos ennemis. Vous devrez élaborer des stratégies, construire et déjouer vos adversaires grâce à des structures tactiques qui vous aideront à combattre les géants ennemis et à défendre vos tours.
L'objectif de l'Alpha Fermée est de recueillir les commentaires des joueurs et de tester le gameplay et la stabilité technique. En parallèle, l'équipe de développement continuera de peaufiner l'expérience avant de passer à des tests à grande échelle. Ce premier test est limité aux joueurs PC en Amérique du Nord et sera uniquement disponible en anglais. D'autres tests sont prévus ultérieurement dans d'autres régions.
Pendant l'Alpha Fermée, vous aurez accès à 15 géants, chacun avec des capacités uniques pour un gameplay tactique. Vous pourrez choisir parmi 10 géants dès le départ, les autres étant débloqués au fur et à mesure que vous progressez.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander un accès via la page Steam de March of Giants. Un compte Steam est nécessaire pour demander l'accès. Notez que ce test sera soumis à un accord de confidentialité.
Pour en savoir plus sur March of Giants et vous inscrire pour recevoir des informations sur les futurs tests mondiaux, rendez-vous sur le site officiel.
