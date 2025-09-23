Dernières actus
Publié le Mercredi 3 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Deconstruction Simulator sort le 23 Septembre
C'est un jeu dans lequel on déconstruit... On construit aussi !Games Incubator, les créateurs des célèbres jeux Ship Graveyard et Animal Shelter, ont révélé aujourd'hui que leur nouveau projet, Deconstruction Simulator, sortira le 23 septembre 2025 sur Steam. Les joueurs se glisseront dans la peau de démolisseurs professionnels et devront accomplir leur travail à l'aide d'outils de base et de grosses machines.
Vous pourrez utiliser des marteaux, des boules de démolition et de grosses machines pour démolir des bâtiments. En plus de l'aspect démolition, vous gérerez votre propre entreprise et devrez décider si vous voulez jouer franc jeu ou prendre un chemin plus sombre.
Le jeu combine la précision d'une simulation avec la liberté d'un bac à sable, vous laissant décider comment démanteler les intérieurs et démolir les structures. Le système de destruction permet de démolir les bâtiments pièce par pièce, du toit jusqu'aux fondations. Mais pour ceux qui préfèrent la gratification instantanée, rien ne vaut la boule de démolition. Parfois, il suffit de s'asseoir et d'observer le chaos se dérouler.
Plus de 40 contrats conçus à la main vous attendent, chacun présentant des bâtiments uniques à démolir. Mais la démolition ne représente que la moitié du travail. Les meubles et les matériaux récupérés peuvent être vendus. L'argent gagné servira à développer votre entreprise en achetant de l'espace de stockage, des véhicules et du matériel de démolition spécialisé.
Prenez en charge plus de 40 contrats faits à la main, où chaque bâtiment a été soigneusement conçu… pour être réduit en décombres. Chaque maison a été construite avec amour, ce qui vous permet de le répandre dans tout le quartier avec votre boule de démolition.
Développez votre entreprise en agrandissant votre entrepôt, votre flotte de véhicules et votre équipement, ou choisissez de ne pas suivre les règles et de passer des accords douteux. La réputation ? Disons que les bâtiments ne sont pas la seule chose qui puisse être ruinée.
Mur par mur, brique par brique, le système de destruction a été conçu de A à Z pour Deconstruction Simulator. Il offre un niveau d'échelle et de détail rarement vu dans le genre de la simulation.
Si le réalisme trop poussé gâche votre plaisir, activez les simplifications. Il y a des raccourcis pour démanteler les meubles, aucune pénalité financière et des options personnalisables qui vous permettent de jouer exactement comme vous le voulez.
