Publié le Mercredi 3 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Metal Eden est enfin disponible
Plongez dans une guerre cybernétique contre les INGÉNIEURS !METAL EDEN, le FPS de science-fiction développé par Reikon Games (RUINER), est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Édité par Deep Silver, le jeu complet est sorti sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
Le concept du jeu s'articule autour de la relation entre ASKA et Nexus, en mettant l'accent sur l'affrontement entre l'émotion et l'empirisme, entre le contrôle et la liberté. Le récit montre un moment décisif : ASKA découvre son propre corps sans vie, ce qui représente l'un des thèmes centraux du jeu, la renaissance.
Dans METAL EDEN, vous incarnez ASKA, une androïde de pointe dont la conscience a été numérisée. Vous explorerez la techno-planète Moebius, avec son architecture saturée de néons et ses profondeurs énigmatiques. Vous découvrirez la sombre vérité derrière une colonie humaine disparue dont les âmes sont piégées dans des CORES cybernétiques.
Accompagné de Nexus, votre vaisseau doué d'une conscience, vous améliorerez votre corps immortel, enrichirez votre arsenal et participerez à un conflit où la réalité, la mémoire et le contrôle sont remis en question. Vous affronterez une grande variété d'ennemis, collecterez des cœurs d'énergie pour obtenir des avantages tactiques et évoluerez en une Hyper-Unité inarrêtable.
METAL EDEN est un FPS de science-fiction qui explore un monde où la conscience humaine a transcendé la chair pour résider dans des robots. Avec 8 missions uniques et un univers façonné à la main qui embrasse la dimension cybernétique de la vie, le jeu vous plonge dans un monde artificiel où vous vous engagez dans une guerre cybernétique, contrôlez une Hyper-Unité surpuissante et découvrez les mystères d'un paradis perdu.
