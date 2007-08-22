Dernières actus
Publié le Jeudi 4 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
War Mongrels débarque sur Switch
Un jeu tactique en temps réel sur le front oriental de la Seconde Guerre mondialeLe 16 septembre, RedDeer.Games et Destructive Creations vous plongeront au cœur des événements sombres du front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale dans War Mongrels. Dans ce jeu de tactique en temps réel isométrique, vous combattrez pour la bonne cause dans les réalités cruelles de la guerre.
L'histoire commence avec deux personnages. D'autres se joindront à vous pour accomplir le même objectif. Chaque personnage a des compétences différentes, et vous devrez apprendre à les gérer efficacement et à attribuer la meilleure personne à chaque mission de guérilla.
Le système de planification permet de mettre l'action en pause. Vous pourrez ainsi réfléchir attentivement à chacun des mouvements de vos personnages. Si la mission est découverte, il ne restera plus qu'à improviser.
En plus de son récit sombre, de son action rapide et de ses tactiques méticuleuses, War Mongrels est aussi une leçon d'histoire unique sur le front de l'Est. Les événements, les dates, les lieux, et même les détails comme les armes et les uniformes ont été recréés.
War Mongrels sera disponible sur Nintendo Switch le 16 septembre. Le jeu est déjà sorti sur Steam, PlayStation et Xbox.
