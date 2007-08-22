Dernières actus
Vendredi 5 septembre 2025
KILLER INN annoce une seconde Bêta fermée
Démasquez les meurtrier, ou faites vous tuer en essayant !SQUARE ENIX a le plaisir d'annoncer une seconde phase de Bêta fermée pour KILLER INN, son jeu d'enquête et d'action multijoueur. Les joueurs peuvent dès à présent s'inscrire pour le playtest Steam qui se déroulera en France du 3 au 13 octobre 2025. Les joueurs ayant participé à la première Bêta fermée peuvent automatiquement rejoindre cette seconde session, tandis que les nouveaux joueurs sélectionnés seront prévenus le 1er octobre.
Suite à la première phase de Bêta fermée qui a eu lieu en juillet, de nombreuses mises à jour ont été apportées au jeu en fonction des retours des joueurs. On peut mentionner une réévaluation de certains éléments de conception du jeu, des ajustements d'équilibrage et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Au cours de cette nouvelle phase, les joueurs seront à nouveau invités à partager leurs impressions pour permettre aux développeurs de continuer à perfectionner le jeu.
Des mises à jour et des détails supplémentaires sur la Bêta fermée seront communiqués via les réseaux sociaux officiels et le Hub Steam News. Les visiteurs du Tokyo Game Show pourront découvrir en avant-première cette nouvelle version du jeu sur le stand de SQUARE ENIX. Ceux qui joueront à KILLER INN au Tokyo Game Show recevront également un code pour participer à la seconde phase de Bêta fermée.
