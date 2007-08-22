Dernières actus
Publié le Vendredi 5 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Star Wars Outlaws est désormais disponible sur Nintendo Switch 2
Mieux sur portable ?Sorti à l'été de l'année dernière... et flop majeur... Star Wars Outlaws débarque sur Nintendo Switch 2. C'est peut-être l'occasion, pour ceux qui ont craqué pour la nouvelle console de Nintendo (et il n'y en a pas tant que ça) et ceux qui n'avaient pas encore mis les mains sur le jeu, de découvrir un nouvel épisode de l'univers de Star Wars...
Star Wars Outlaws, c'est l'histoire de Kay Vess, sorte de Han Solo au féminin. Elle débute comme voleuse et arnaqueuse dans la petite ville de Canto Bight, située sur la planète Cantonica. Vivant de petits boulots illégaux, elle s’est mise à dos pas mal de monde, à force d’empiler les dettes. Mais elle aspire à un plus grand destin et cela passe, avant tout, par fuir cette planète étriquée.
Après avoir volé – et ça va mal se passer – un passe d’identité à l’un des mafieux de son quartier, elle va être embarquée dans un casse de plus grande envergure, chez le parrain du syndicat du crime le plus puissant, Zerek Besh, avec la promesse de monter dans un vaisseau pour suivre sa destinée sous de nouveaux cieux...
Vous pouvez retrouver notre test du jeu ici.
Bonne nouvelle cependant : le jeu est proposé à un prix plus abordable que les gros hits Switch 2, à savoir 59,99 €. D'autant plus que pour ce prix-là, vous avez droit à l'édition Gold, qui comprend le jeu et le Season Pass, ajoutant deux packs histoire, une mission exclusive et trois packs personnages et cosmétiques.
