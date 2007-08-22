Dernières actus
Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Restore Your Island arrive en fin 2025
Transformez votre île en petit paradisRestore Your Island, développé et édité par Paiband est un jeu de simulation à la première personne où vous nettoyez, restaurez et décorez une île tropicale en ruine avec votre chien. Inspiré par Animal Crossing, Spiritfarer et PowerWash Simulator, le jeu se concentre sur la relaxation et la transformation d'un environnement pollué en un paradis.
Vous venez d'arriver sur une île autrefois magnifique, maintenant en ruine à cause du temps, de la négligence et des ordures. Heureusement, vous n'êtes pas seul ; votre chien est là aussi. Ensemble, vous nettoierez les plages, sauverez les animaux piégés dans les débris et transformerez lentement cet endroit oublié en votre foyer de rêve.
Vendez les déchets que vous ramassez, améliorez vos outils et utilisez ce que vous gagnez pour restaurer la nature. Créez une cabane douillette, décorez-la à votre façon et construisez une maison pour votre fidèle ami poilu. Il n'y a pas de compétition, ni de chronomètre qui tourne. Juste un travail tranquille, des progrès satisfaisants et un monde meilleur qui ne demande qu'à émerger de sous les ordures.
Restore Your Island sortira sur Steam en fin d'année 2025 et arrivera sur Nintend Switch et mobile un peu après.
