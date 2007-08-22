Dernières actus
Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Daemon X Machina: Titanic Scion nous montre du gameplay
Plongez dans la frénésie du combat avec votre armure blindée !Marvelous Europe a annoncé aujourd'hui le lancement de Daemon X Machina: Titanic Scion, un jeu d'action de science-fiction sombre. Le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et Steam.
Incarnez un techno-guerrier dans ce nouvel épisode de Daemon X Machina. Envolez-vous dans votre Arsenal personnalisé et enchaînez des attaques adaptées à votre style de jeu. Plongez dans la frénésie du combat et explorez un monde ouvert où rôde la mort. Une fois vos ennemis éliminés, récupérez leurs armes et équipements pour améliorer vos compétences. Affrontez des boss titanesques en solo ou avec deux amis en coopération en ligne. Que vous soyez novice ou vétéran, ce nouvel opus de Marvelous First Studio vous offrira une aventure à votre mesure.
Le jeu d'action Daemon X Machina arrive sur une nouvelle génération de plateformes, offrant une aventure de science-fiction épique et un gameplay accessible aux nouveaux venus. Son envergure saura satisfaire les fans de la première heure.
Grâce au mode multijoueur coopératif, vous ne vous battez jamais vraiment seul. Faites équipe avec des amis en ligne pour vous attaquer à l'histoire épique et aux batailles.
Désormais plus agile, chaque Arsenal peut être entièrement personnalisé, tant dans son design que dans son équipement, avec la possibilité de créer ou de récupérer de nouveaux éléments.
Explorez une planète extraterrestre dans un Arsenal et combattez des ennemis mécaniques et organiques. Parcourez le vaste monde ouvert à pied, volez dans les cieux ou, quand rien d'autre ne fonctionne, galopez à cheval à travers les plaines, les marais, les montagnes et bien plus encore.
Vous pouvez retrouver la bande-annonce de gameplay de Daemon X Machina: Titanic Scion pour les Sovereign Axiom Special Facilities ci-dessous.
