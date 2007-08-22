Path to Tamer Town arrive en 2026

Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Path to Tamer Town arrive en 2026

Attrapez et faites évoluer vos Mokitons !

Le studio de développement indépendant Crazy Goat Games a annoncé que Path to Tamer Town sera disponible en accès anticipé sur Steam au premier trimestre 2026. La version 1.0 et la sortie sur consoles sont prévues pour le troisième trimestre 2026.

Path to Tamer Town étend l'univers de Tamer Town. Il s'agit d'un jeu d'aventure de capture de monstres de type rogue-lite avec de nouvelles histoires et un nouveau gameplay. Vous voyagerez à travers des villes générées de manière procédurale, collecterez des badges, capturerez et ferez évoluer des Mokitons, et ferez face à de nouveaux défis à chaque nouvelle partie.

Son système de combat unique, qui combine le temps réel et le tour par tour, ajoute une profondeur stratégique. Conçu comme une préquelle du jeu de construction de ville Tamer Town, il offre une nouvelle façon de découvrir le monde des Mokitons.

Dans Path to Tamer Town, les parcours sont générés de manière procédurale. Les villes, les itinéraires, les rencontres et les événements changent à chaque partie pour vous inciter à expérimenter de nouvelles stratégies.

Vous pouvez collectionner, entraîner et faire évoluer des Mokitons, ces créatures mystérieuses, et les utiliser dans un système de combat hybride qui combine l'action en temps réel avec la tactique au tour par tour.

Le jeu vous invite à faire des choix. Vous devez décider des itinéraires à prendre, des risques à courir et de la composition de l'équipe qui convient le mieux à votre style de jeu. Chaque décision a une influence sur le résultat de votre partie. Votre progression et vos choix vous mèneront au Stadium Showdown, un test décisif où seules les stratégies et les équipes les plus fortes peuvent l'emporter.


 

 
