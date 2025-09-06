DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Samedi 6 septembre 2025 Ã 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Steam, les soldes du week-end
Des prix intÃ©ressantsChaque semaine, Steam nous propose de nouvelles soldes aussi bien sur les jeux du moment que sur les vieux jeux. Comme chaque semaine, on vous propose une sélection des jeux en soldes sur la plateforme. Vous pouvez toujours cliquer sur les liens pour directement aller voir les offres sur le site.
Les jeux arcade en soldes :
- Unspottable
- JETRUNNER
- Brotato
- Brotato : Abyssal Terrors
- Warhammer 40,000 : Speed Freeks
- art of rally
- DLC art of rally : australia
- ACE COMBAT 7 : SKIES UNKNOWN
- Dungeon Clawler
- GRIP : Combat Racing
- LEGO Party
- Nikoderiko : The Magical World - Director's Cut
- Wild Woods
- Big Helmet Heroes
- Karting Superstars
- Tricky Tower
- Volgarr the Viking II
- Aaero2
- Zombie Drive HD
- Nove Drift
- Neptunia Riders VS Dogoos
- Rugby 25
- Cake Bash
- Scott Pilgrim vs. The World : The Game - Complete Edition
- Jotunnslayer : Hordes of Hel
- Overlooting
- Blue Prince
- Darkest Dungeon
- DLC Darkest Dungeon : The Crimson Court
- DLC Darkest Dungeon : The Color of Madness
- Darkest Dungeon II
- DLC Darkest Dungeon II : Inhuman Bondage
- He is Coming
- Mortal Sin
- Slay the Spire
- 9 Kings
- The Wandering Village
- Unrailed 2 : Back on Track
- Curse of the Dead Gods
- Into the Breach
- Conquest of Elysium 5
- Starless Abyss
- Rabbit and Steel
- FTL : Faster Than Light
- Noobs Are Coming
- LONESTAR
- Mark of the Deep
- Battle Train
- City Defense Z
- The Last Flame
- The Binding of Isaac
- Fights in Tight Spaces
- Backpack Hero
- Yet Another Zombie Survivors
- Sandwalkers
- Terraformers
- Rogue Command
Les jeux de dystopie en soldes :
- Warhammer 40,000 : Space Marine 2
- Warhammer 40,000 : Darktide
- No Man's Sky
- Red Dead Redemption
- RoadCraft
- Avatar : Frontiers of Pandora
- Outer Wilds
- DLC Outer Wlids : Echoes of the Eyes
- The Outer Worlds
- SnowRunner
- The Riftbreaker
- CarX Street
- BlazBlue Entropy Effect
- Stray
- Plan B : Terraform
- A Plague Tale : Requiem
- Chants of Sennaar
- Dorfromantik
- The Roottrees are Dead
- Company of Heroes 3
- Medieval Dynasty
- MechWarrior 5 : Mercenaries
- Banishers : Ghosts of New Eden
- Kenshi
- 7 Days to Die
- Assassin's Creed IV Black Flag
