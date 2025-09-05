(TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous

PubliÃ© le Vendredi 5 septembre 2025 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un prix abordable

On ne le répètera jamais assez : les compétences ne font pas tout. Et un bon joueur, s'il est mal équipé, aura du mal à faire montre de sa maestria.Une bonne manette de jeu, c'est une arme supplémentaire pour battre ses adversaires, battre des records.Tout comme le sportif aura du mal à passer sous la barre des dix secondes si on l'équipe de tongs, le joueur a besoin d'un équipement adéquat et performant pour se mettre en avant.Razer propose une nouvelle manette, dédiée à l'esport. Mais pas seulement. Chez soi, ça marche aussi. Une manette filaire, à un prix abordable, quand on regarde la concurrence.