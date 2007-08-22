Dernières actus
Daemon X Machina: Titanic Scion ...
The Guild - Europa 1410 : le mak...
Restore Your Island arrive en fi...
Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Electronics Store Simulator arrive en 2026
Ouvrez votre propre boutique d'électronique et transformez-la en un pôle technologique moderne !Games Incubator a annoncé que son nouveau jeu, Electronics Store Simulator, est maintenant disponible sur Steam. Vous pouvez vous inscrire au test gratuit dès aujourd'hui pour être parmi les premiers à vivre l'expérience de construire et de gérer votre propre empire de vente d'appareils électroniques.
Dans Electronics Store Simulator, vous commencez avec un petit magasin local et vous travaillez pour devenir le propriétaire d'une chaîne florissante de magasins d'électronique. De la gestion des livraisons à la fixation des prix en passant par l'élargissement de la gamme de produits et le développement de franchises, le jeu vous propose une approche immersive des défis et des récompenses liés à la gestion d'une entreprise technologique. Il vous faudra aussi vous assurer de la satisfaction de tous vos clients.
Développez votre entreprise et passez d'un simple magasin de quartier à un véritable centre de l'électronique.Maintenez les étagères pleines, suivez les dernières tendances et définissez des stratégies de prix intelligentes pour maximiser la satisfaction de la clientèle.
Investissez dans de nouveaux emplacements et créez une marque forte dans plusieurs magasins.Offrez une large gamme de gadgets, observez le comportement des clients et adaptez-vous à leurs demandes.
Une fonctionnalité marquante du jeu est son système de franchise, qui vous permet d'agrandir votre entreprise dans plusieurs endroits et de construire un empire de l'électronique reconnaissable. Chaque nouveau magasin apporte de nouveaux défis et des opportunités de croissance, rendant le gameplay toujours plus captivant.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
Dernières Vidéos
- Electronics Store Simulator arrive en 2026
- Daemon X Machina: Titanic Scion nous montre du gameplay
- The Guild - Europa 1410 : le making of du trailer d'annonce
- Restore Your Island arrive en fin 2025
- Borderlands 4 : plus d'infos
- Path to Tamer Town arrive en 2026
- Dying Light : The Beast nous montre une nouvelle bande-annonce
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)