Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de septembre
Petit moisTous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.
Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.
Pour les abonnés de Prime Gaming :
Disponible :
- Dungeons & Dragons : Ravenloft Series [Code GOG]
- Into The Breach [Epic Game Store]
- Sid Meier's Civilization IV®: The Complete Edition [GOG Code]
- Afterimage [Amazon Games App]
- Spelljammer: Pirates of Realmspace [GOG Code]
- Tower of Time [GOG Code]
- Subterrain: Mines of Titan
- Residual [GOG Code]
- FATE: The Cursed King [GOG Code]
- Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition [Legacy Games Code]
- Pixel Cafe [App Amazon Games]
