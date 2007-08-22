Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de septembre

Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de septembre

Petit mois

Tous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.

Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.

Pour les abonnés de Prime Gaming :

Disponible :
  • Dungeons & Dragons : Ravenloft Series [Code GOG] 
  • Into The Breach [Epic Game Store]
  • Sid Meier's Civilization IV®: The Complete Edition [GOG Code] 
11 Septembre : 
  • Afterimage [Amazon Games App] 
  • Spelljammer: Pirates of Realmspace [GOG Code]
  • Tower of Time [GOG Code]
  • Subterrain: Mines of Titan
18 Septembre :
  • Residual [GOG Code]
  • FATE: The Cursed King [GOG Code]
25 Septembre : 
  • Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition [Legacy Games Code]
  • Pixel Cafe [App Amazon Games]

 

 
