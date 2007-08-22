Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de septembre

Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petit mois

Dungeons & Dragons : Ravenloft Series [Code GOG]

Into The Breach [Epic Game Store]

Sid Meier's Civilization IV®: The Complete Edition [GOG Code]

Afterimage [Amazon Games App]

Spelljammer: Pirates of Realmspace [GOG Code]

Tower of Time [GOG Code]

Subterrain: Mines of Titan

Residual [GOG Code]

FATE: The Cursed King [GOG Code]

Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition [Legacy Games Code]

Pixel Cafe [App Amazon Games]

Tous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.Pour les abonnés de Prime Gaming :