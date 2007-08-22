Dernières actus
Publié le Dimanche 7 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Je suis intolérant. Et je vous emmerde.On m’a accusé, il y a peu, d’être intolérant.
Remise en situation. Une discussion politique et, forcément, c’était un peu tendu. Je n’y ai pas mis du mien, il faut dire. Mais sur certains sujets… ma foi… je n’ai plus envie d’être conciliant.
En fait, j’expliquais à quel point l’extrême-droite était aux antipodes de mes valeurs, de mes croyances, de mes certitudes et, plus globalement, de ma philosophie de vie. Et à quel point leur idéologie générale me fait vomir.
La banalisation de cette idéologie, cachée sous une fausse virginité, me révulse. Une motte de merde, tu as beau l’envelopper dans une coque en chocolat, ça garde le même goût quand tu croques dedans. Et je suis effaré du nombre de personnes qui s’arrêtent à la première couche. Et effondré du nombre de personnes qui se satisfait finalement des suivantes.
33% d’amateurs de coprologie. On se croirait devant une épidémie de Peste et de Choléra.
Et je concluais sur ma fatigue des débats stériles dans le but de défendre des valeurs qui me sont chères, face à un fascisme latent, déguisé. Avec quand même, parce que je reste quelqu’un d’espiègle, une petite envie de cracher à la gueule de ces électeurs. Parce qu’après tout, des fois, bah, ça soulage quand de toute manière, chaque discussion pour tenter de leur ouvrir l’esprit sur le monde s’apparente à pisser dans l’océan dans l’espoir de le faire déborder.
J’ai d’ailleurs, récemment, fait le ménage parmi mes contacts plus ou moins éloignés et dégagé tout partisan de la propagande fétide et répugnante du parti de la flamme.
Et parce que je refuse d’accepter leur idéologie et me suis dressé, me dresse et continuerai de me dresser contre… j’ai été taxé d’intolérant.
Je suis intolérant.
Ce que l’on pourrait définir comme du Trumpisme, à vrai dire. A savoir, accuser l’autre de ses propres défauts. C’est en effet une spécialité de la gent dictatoriale peroxydée Outre-Atlantique. Gent qui est, soit dit en passant, une référence pour nos amis rassemblés nationalement. Quand on a de telles références, ça en dit long sur le niveau…
Oui. Je suis intolérant parce que depuis des années, sur ce site et en dehors, je lutte contre le racisme, l’homophobie, la xénophobie et, plus globalement, contre la connerie humaine qui ne cesse de s’étaler dans notre quotidien.
Et donc, cette lutte fait que l’on me définit comme intolérant. C’est donc ça.
Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas très friand de pédophilie. Je suis doublement intolérant alors ? « Ah mais non, c’est pas comparable, la pédophilie c’est abject, ça traumatise et ça tue des gens ». Pas faux. Et à ton avis, du con, l’homophobie et le racisme, ça fait quoi ?
Je suis intolérant. Râââââh, bon Dieu, ça m’énerve.
C’est quand même une bonne réflexion de collabo, ça. J’imagine bien le type expliquer à mon grand-père, à l’époque, qu’il faut être tolérant avec l’abject. « Bah oui. On ne sait jamais. Si ça se trouve, se chauffer au juif, c’est moins cher qu’au fuel. C’est peut-être juste une avancée scientifique. »
Alors oui, on va me sortir le coup du « ça y’est, il tombe dans l’exagération et se lance dans une référence au nazisme. C’est complètement arriéré et rétrograde ». Mon cul. La référence au nazisme sera rétrograde quand on n’aura plus besoin de la sortir pour marquer les esprits. Mais en attendant, quand le danger des bruits de bottes guette, il est de bon ton de rappeler les origines collaborationnistes de ses ennemis. Et ses velléités ultranationalistes.
Et puis, tout aussi exagérée soit-elle, cette comparaison cache une vraie constatation, nauséabonde et détestable, bien actuelle malheureusement : sous l’idée d’une préférence nationale, on préfère s’occuper de son petit confort plutôt qu’aider son prochain. On préfère garder ses richesses pour soi plutôt que de les partager avec ceux qui en ont plus besoin. Parce qu’ils sont différents de soi. Différents d’origine, de croyance, de sexualité, de culture… Après tout, on préfère laisser crever le bougnoule ou le négro sous les bombes, sous la machette ou de famine, plutôt que de s’ériger en protecteur. Et le trans, il ira se faire charcuter en Turquie plutôt que de bouffer notre sécu. Sieg Heil.
Ce manque de compassion, ce manque d’humanisme, ce manque d’humanité me révulse dans le discours décomplexé des nouveaux national-socialistes d’aujourd’hui.
Et ça m’énerve de voir passer sur les réseaux sociaux de profondes conneries comme « je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe, j’aime juste la France. Je vote Rassemblement National ». Justement, pov’tache, c’est tout l’inverse. La France Historique, la France lumineuse, la France merveilleuse, c’est une France de tolérance, une France d’accueil des opprimés, une France d’accueil des délaissés, une France d’accueil des laissés pour compte, une France d’ouverture et, putain, une France de mixité.
Si vous aimiez vraiment la France, vous ne chieriez pas sur ses valeurs les plus profondes. J’aime plus la France que vous. Je suis plus français que vous.
Et je vous emmerde.
Je suis intolérant ? Soit. Je suis intolérant. Avec l’intolérance.
Sur ce, la semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi les étrangers sont nuls. Je vous laisse chercher la référence.
Smiley Bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
