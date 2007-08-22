Dernières actus
Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
The Guild - Europa 1410 : le making of du trailer d'annonce
Gravissez les marches du pouvoir dans l'Europe médiévaleUne ville médiévale, des nobles, des roturiers, des soldats, des voleurs, une exécution et un vrai corbeau. La bande-annonce en prises de vues réelles de The Guild - Europa 1410 avait tout pour plaire. Elle capture l'idée centrale du jeu : gravir l'échelle sociale dans une société médiévale pour forger le destin de votre dynastie.
Le développeur Ashborne Games et l'équipe de production de Gnomon partagent aujourd'hui un aperçu des coulisses de la création de cette bande-annonce. On y voit le travail acharné des acteurs et des réalisateurs. Vous n'avez probablement jamais vu quelqu'un d'aussi heureux d'être exécuté.
The Guild – Europa 1410 vous ramène aux racines de la série. Vous dirigez une dynastie naissante avec une entreprise modeste. À mesure que les années passent et que votre entreprise grandit, vous devez étendre votre influence et assurer la succession pour que votre héritage perdure.
Les affaires et le commerce ne suffiront pas pour avoir votre mot à dire. Vous devez vous engager dans la politique en utilisant la popularité, la corruption ou même le chantage pour gravir l'échelle sociale.
Dans The Guild – Europa 1410, chaque décision peut avoir un impact sur l'avenir de votre dynastie. Maîtrisez l'art du commerce pour bâtir votre richesse et usez de diplomatie pour déjouer les plans de vos rivaux. Bâtissez votre héritage et faites des choix qui auront des répercussions sur les générations futures. Que ce soit par des alliances stratégiques ou des rivalités, le chemin vers la domination est le vôtre.
The Guild – Europa 1410 sera disponible sur Steam lors de sa sortie.
