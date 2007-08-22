Dernières actus
Publié le Mardi 9 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Star Fire: Eternal Cycle est sorti sur PC
Profitez de cette nouvelle expérience roguelike dès maintenant !Star Fire: Eternal Cycle, le jeu de type roguelite sidescroller au rythme effréné développé par Ethereal Fish Studio et édité par Indie Herb Games, est maintenant disponible sur Steam.
Arrêtez une invasion d'extraterrestres en tant qu'armée à vous seule. Écrasez vos ennemis avec huit armes dynamiques, chacune offrant un style de jeu distinct et un éventail d'améliorations pour la construction de personnages. Donnez des coups de poing précis avec le Poing éclair, provoquez des explosions avec le Lance-flammes ou contre-attaquez avec la Lame de l'ombre.
Exploitez la puissance destructrice du système Insectoid et intégrez deux éléments supplémentaires pour découvrir des combinaisons inattendues. Déclenchez des attaques parfaites et remontez le temps avec l'Insectoïde temporel. Invoquez plusieurs clones avec l'Insectoïde de l'ombre. Récupérez de la vie en continu avec l'Insectoïde de sang.
Fabriquez des personnages puissants à partir de combinaisons infinies d'équipements, d'armes et d'Insectoids. Traversez divers paysages post-apocalyptiques inspirés de l'arcade, comme un abri antiatomique, un terrain vague gelé et une station spatiale. Battez neuf boss dans des combats cinématiques pour débloquer des armes et des skins, et amenez le chaos dans la partie suivante.
