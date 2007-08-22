Dernières actus
Publié le Mardi 9 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
KARMA: The Dark World arrive demain sur Xbox
Retrouvez les souvenirs perdus et remplissez la mission de RoamL'éditeur Wired Productions et le développeur Pollard Studio sont heureux de sortir KARMA: The Dark World sur Xbox Series X|S. Le jeu, un thriller psychologique à la première personne, vous invite à affronter vos peurs et à découvrir des vérités cachées. Le jeu sera disponible le 10 septembre, après sa sortie sur Steam et PS5 plus tôt cette année.
Dans la peau de Daniel, vous découvrirez des secrets et vous vous plongerez dans un monde tordu grâce aux dernières mises à jour et améliorations. L'édition Xbox ajoute aussi un filtre exclusif pour la caméra, qui vous donnera une nouvelle façon d'explorer l'atmosphère troublante de KARMA.
Inspiré des œuvres de créateurs légendaires comme David Lynch (Twin Peaks), Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) et Christopher Nolan (Inception, Interstellar), KARMA: The Dark World mélange l'horreur psychologique à une narration immersive, mettant les joueurs au défi de découvrir les secrets les plus profonds cachés dans l'esprit de leurs cibles. Développé avec l'Unreal Engine 5, le jeu offre une expérience intensément atmosphérique avec des visuels époustouflants et un récit envoûtant.
Dans KARMA: The Dark World, vous incarnez Daniel McGovern, un agent Roam d'élite chargé de plonger dans les souvenirs des suspects. Ce qui commence comme une enquête de routine se transforme rapidement en une sombre conspiration qui remet en question tout ce en quoi il croit. Alors que McGovern navigue dans l'esprit de ceux qu'il poursuit, il doit affronter des vérités troublantes et questionner sa propre réalité.
KARMA: The Dark World est maintenant disponible sur Steam, le PlayStation Store et GOG, et à partir du 10 septembre sur le Xbox Store au prix de 19,99 €, avec un rabais de lancement de 20 %. L'édition Deluxe numérique est également disponible au prix de 22,39 € avec le même rabais de lancement.
