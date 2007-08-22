Dernières actus
Publié le Mardi 9 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Gold Gold Adventure Gold nous montre un trailer de Lightbringer
Il est temps de se faire beaucoup d'argent !Tiana Camacho (Street Fighter 6, Pokémon, Fire Emblem, Dead Rising) se joint au doublage du jeu pour incarner la Lightbringer, une classe de personnage au tempérament de feu. Notre dernière mise à jour de GOLD GOLD ADVENTURE GOLD apporte une nouvelle mécanique d'évolution qui lui permet de se transformer en une flamboyante fatale.
Qu'elle soit une voyageuse timide ou une archère puissante, la Lightbringer brille dans notre dernière mise à jour.
L'or fait les dieux. Lancez-vous dans le chaos de la construction de villes ! Apprivoisez des monstres géants ! Assignez des quêtes à des aventuriers uniques ! Regardez des batailles féroces se dérouler ! Pliez la nature à votre volonté avec de puissants sorts et la plus grande de toutes les forces de la nature : l'or.
Nous avons récemment déployé notre mise à jour d'août et nous prévoyons une autre mise à jour majeure en septembre, alors que nous poursuivons notre parcours en accès anticipé !
Notre dernière mise à jour a apporté de nouvelles unités, un système d'évolution d'unité, de nouveaux ennemis, de nouveaux skins, de nouveaux niveaux de difficulté, de nouvelles voix et un mode survie étendu.
