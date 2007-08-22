Dernières actus
Publié le Mardi 9 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Voidling Bound a un nouveau trailer
Faites éclore, évoluez et améliorez de puissantes créatures appelé les VoidlingsLe studio canadien indépendant Hatchery Games, fondé par d'anciens développeurs de Skylanders, est ravi de présenter une nouvelle bande-annonce de gameplay pour leur prochain jeu, Voidling Bound. Elle a été diffusée en avant-première lors du Monster Taming Direct.
Décrit par les joueurs comme un croisement entre Spore et Warframe, Voidling Bound vous permet de faire évoluer vos Voidlings sur des chemins ramifiés, façonnant à la fois leurs capacités et leur apparence. Découvrez des gènes mutants et utilisez-les pour créer des Voidlings uniques. Libérez de puissantes synergies grâce à des possibilités de création de personnages presque illimitées.
Dans cette nouvelle bande-annonce exclusive, explorez la profondeur du système de "splicing" qui vous permet d'utiliser votre collection de gènes et de créer votre Voidling parfait. Ensuite, rencontrez Gwigoon, un maître malicieux de l'autodéveloppement qui utilise ses clones au combat pour des effets dévastateurs.
Devenez un « Space Wrangler » et prenez le contrôle de créatures appelées Voidlings dans ce jeu de tir à la troisième personne rempli d'action. Faites-les évoluer grâce à des chemins de développement et améliorez leurs capacités pour vaincre des hordes d'ennemis, des boss et récupérer des planètes envahies par la corruption.
Sans défense contre un parasite dévastateur, l'humanité doit s'allier avec les Voidlings pour libérer leur plein potentiel grâce à un lien neuronal. Ne faites plus qu'un avec eux pour devenir la dernière ligne de défense dans notre combat pour la survie.
Voidling Bound sortira durant le 1er trimestre 2026 et sera disponible sur Steam.
