Dernières actus
Comment utiliser une carte Roblo...
KARMA: The Dark World arrive dem...
EA SPORTS FC 26 en précommande
Gold Gold Adventure Gold nous mo...
Publié le Mercredi 10 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Farming Simulator 25 annonce l'arrivée d'une nouveauté très attendu
Le pack Mercedes-Benz Trucks est enfin disponible !L'éditeur et développeur GIANTS Software est fier d'annoncer l'arrivée d'une nouveauté très attendue dans Farming Simulator 25 : le pack Mercedes-Benz Trucks est maintenant disponible. En célébrant un tout nouveau partenariat avec Daimler Truck AG, ce pack propose une flotte de camions et d'outils emblématiques dont les fans rêvaient depuis des années.
Les véhicules phares de ce pack sont l'Unimog de Mercedes-Benz, connu pour sa polyvalence, et le MB-trac, un concentré de puissance et de durabilité. Ils sont accompagnés de camions haut de gamme, comme l'Actros L et l'Arocs, et des outils de Fliegl, Sirch et Stoll. La liste complète des véhicules et des équipements inclus dans le pack est la suivante :
- Mercedes-Benz - Actros L + Meiller - TECTRUM RS21
- Mercedes-Benz - Arocs + Meiller - TECTRUM RS26
- Mercedes-Benz - Bumper
- Mercedes-Benz - MB-trac 700-900
- Mercedes-Benz - MB-trac 1000-1100
- Mercedes-Benz - MB-trac 1100-1500
- Mercedes-Benz - MB-trac 1300-1800 Turbo
- Mercedes-Benz - Unimog U 530-535
- Mercedes-Benz - Unimog U2400
- Fliegl Agrartechnik - Push-Off Container 6800
- Heizomat - Heizotruck V2
- Sirch - AgroBox
- Sirch - Halfpipe
- Sirch - UNI-Box
- Stoll - ROBUST 30 HDPM
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
Dernières Vidéos
- Firefighting Simulator: Ignite est disponible
- Dune : Awakening , nouvelle mise à jour et DLC
- Starfinder: Afterlight arrive en Octobre
- Tormented Souls 2 est de retour sur console
- Kong: Survivor Instinct a une édition spéciale sur PS5
- Le Festival de démos ID@XBOX Indie Selects nous présente de nouvelles démos
- Farming Simulator 25 annonce l'arrivée d'une nouveauté très attendu
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)