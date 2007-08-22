- Tormented Souls 2 est de retour sur console

Publié le Mercredi 10 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Profitez de la démo sur PS5 et Xbox Series

Les joueurs sur console peuvent maintenant goûter à l'horreur grâce à la démo de, qui est disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez aussi précommander la version numérique du jeu sur le PlayStation Store pour un rabais de 10 % avant sa sortie le 23 octobre 2025.La démo offre de 60 à 80 minutes de gameplay et commence avec l'arrivée des sœurs à la clinique de Villa Hess. Accueillies par Sœur Angelica, qui fait partie d'une congrégation secrète, les jumelles sont d'abord à l'aise. Mais pendant la nuit, la matriarche, Mère Lucia, révèle son plan : capturer les jumelles pour continuer l'œuvre tordue de leur grand-père, Noah. Tandis qu'Anna a disparu, Caroline se réveille désorientée dans l'infirmerie du couvent. C'est à ce moment que vous prendrez son contrôle.Tout au long de la démo, vous aurez l'occasion de découvrir les mécanismes de base du jeu en explorant une partie de la première zone principale, le couvent. Alors que Caroline s'aventure plus profondément dans cet endroit sombre, elle retrouvera son fidèle briquet et son pistolet à clous pneumatique, des outils essentiels pour se défendre contre les créatures horribles qui l'entourent. Le jeu ne se limite pas au combat, l'équipe de Dual Effect a aussi inclus de nombreuses énigmes pour les joueurs !Après les événements épouvantables à l'hôpital Wildberger, Caroline Walker espère une vie normale avec sa sœur, Anna. Pourtant, dans les mois qui suivent, Anna est hantée par des visions de violence et de mort, ce qui la pousse à créer des dessins troublants qui se transforment rapidement en une horrible réalité. Désespérée de la libérer de ce mal, Caroline se rend à Villa Hess, une ville isolée, et dans une clinique mystérieuse au cœur des montagnes du sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux du personnel de l'établissement se cache une vérité écœurante, et les sœurs se retrouvent au centre d'un tout nouveau cauchemar.