Publié le Mercredi 10 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Kong: Survivor Instinct a une édition spéciale sur PS5
Embarquez dans une mission de survie dans une ville devenue champ de bataille titanesque.Meridiem et Microids Distribution France ont le plaisir d'annoncer la sortie de Kong: Survivor Instinct en édition physique spéciale sur PS5.
Développé et édité en version numérique par 7Levels en partenariat avec Legendary Entertainment, Kong: Survivor Instinct est un jeu d'action-aventure en 2,5D qui mélange des plateformes réalistes, des combats intenses et de l'exploration inspirée du genre metroidvania, le tout dans une quête de survie palpitante digne de l'univers Monsterverse.
Meridiem est en charge de la conception et de la fabrication de l'édition physique exclusive, l'édition Titans, de Kong: Survivor Instinct sur PS5. Cette édition comprend un exemplaire du jeu, un étui spécial et un bestiaire !
Une attaque soudaine de Titans provoque l'évacuation massive de la population. Mais tout le monde n'a pas le temps de se mettre à l'abri avant que la dévastation ne s'abatte. Pris dans le chaos de l'affrontement entre monstres colossaux, de nombreux habitants se retrouvent piégés dans une ville en ruine, y compris votre fille unique !
Utilisez la technologie Monarch pour influencer les Titans et profitez de leur puissance dévastatrice, tandis que vous tentez de survivre dans un labyrinthe de bâtiments effondrés, de fuites toxiques et d'incendies. Fouillez les ruines pour trouver des ressources, des armes et des outils pour résoudre des énigmes et repousser vos ennemis, qu'ils soient humains ou monstrueux.
Explorez et survivez en croisant la route de Kong et d'autres super espèces, nouvelles ou emblématiques. Que ce soit en fouillant des bâtiments détruits ou en repoussant des mercenaires, la présence de ces créatures titanesques a un impact direct sur votre expérience de jeu. Grâce au prototype ORCA Σ, inspiré de la technologie Monarch, vous pourrez et devrez influencer leur comportement.
Plongez dans un récit officiel du Monsterverse se déroulant peu après les événements de Godzilla vs. Kong. Affrontez les Hyenas, un groupe de mercenaires menés par Alan Jonah. Réapparu après Godzilla II : Roi des Monstres, l'ancien éco-terroriste revient dans Kong: Survivor Instinct avec un nouveau plan machiavélique.
Incarnez David, un ouvrier pétrolier prêt à tout pour retrouver sa fille Stacy, prisonnière d'une ville en ruines. Parcourez différents quartiers et croisez d'autres survivants qui cherchent refuge ou perdent espoir. Ressentez toute la terreur qu'inspirent les Titans à travers les yeux d'un père prêt à risquer sa vie pour sauver son enfant.
Kong: Survivor Instinct en édition physique spéciale est disponible dès maintenant sur PS5.
