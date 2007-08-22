Dernières actus
Publié le Mercredi 10 septembre 2025
Starfinder: Afterlight arrive en Octobre
Sauvez l'univers d'une force mystérieuse !Epictellers Entertainment et Paizo ont dévoilé Tycho et Kole, les premiers membres de l'équipage de Starfinder: Afterlight. Le studio a aussi annoncé que Neil Newbon (Baldur's Gate 3, Resident Evil Village) sera le directeur de doublage pour ce jeu de rôle au tour par tour. Sa sortie en accès anticipé sur Steam est prévue l'année prochaine. La campagne Kickstarter commencera en octobre.
Starfinder: Afterlight encourage les joueurs à créer des liens avec des compagnons qui sont bien plus que de simples statistiques et compétences. Kole (classe : Soldat) a fui sa famille militaire pour réaliser son rêve de devenir une star de cinéma. À l'inverse, Tycho (classe : Agent) est un inventeur talentueux, mais en proie à une profonde méfiance envers les autres. Un trait de caractère qui a été forgé par un passé marqué par la tromperie et la trahison.
En tant que directeur de doublage de Starfinder: Afterlight, Neil Newbon est responsable de superviser et d'orienter l'ensemble du travail de doublage du jeu, du casting à la livraison finale. L'objectif est de s'assurer que le résultat correspond à la vision créative du studio. Le travail a déjà commencé, et deux comédiens de renom se sont joints au projet : Inel Tomlinson (Dragon Age, Final Fantasy XVI) prêtera sa voix à Tycho, tandis que Fred Tatasciore (Mass Effect, Marvel Rivals, Overwatch) incarnera Kole.
Starfinder: Afterlight, dont la campagne Kickstarter commencera en octobre, est un jeu de rôle narratif au tour par tour, basé sur l'univers de Starfinder. Vous incarnez un membre d'équipage dont le capitaine a disparu. Vous devrez rassembler une équipe de compagnons pour explorer les étoiles, affronter des ennemis et décider du destin de la galaxie.
