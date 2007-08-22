Dernières actus
Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Garfield Kart 2 – All You Can Drift est enfin disponible
Retrouvez notre mangeur de lasagne préféré dans son nouveau jeu de course !Garfield, le chat le plus paresseux du monde, troque son canapé pour la piste de course dans Garfield Kart 2 – All You Can Drift, développé par Eden Games. Le jeu est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series, Steam et Epic Games.
Le jeu propose des courses endiablées, des dérapages maîtrisés et des coups bas bien sentis. Lancez des lasagnes, évitez les pièges et battez vos amis à la régulière... ou pas. Préparez-vous à faire rugir les moteurs et à défier vos amis en utilisant des pièges et des bonus pour prendre l'avantage et franchir la ligne d'arrivée en premier !
Prêts à faire la course avec un véritable poids lourd ? Retrouvez Garfield, Odie, Nermal et toute la bande. Incarnez l'un des 8 personnages de l'univers de Garfield, personnalisez votre look et lancez-vous dans des courses endiablées.
Plongez dans un univers délirant où chaque virage vous réserve une surprise. Pirate, western ou détective : Garfield traverse des mondes colorés pour prouver que même dans ses rêves, il est le roi ! Utilisez des raccourcis ou des objets bonus pour changer le cours des courses. Créez des moments inoubliables avec vos amis en mode multijoueur local ou en ligne.
