Publié le Mercredi 10 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Firefighting Simulator: Ignite est disponible
Faites face au danger et aux incendies avec votre équipe, et sauvez des vies !Firefighting Simulator: Ignite, publié par astragon Entertainment et développé par weltenbauer, est maintenant disponible sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S.
Dans Firefighting Simulator: Ignite, vous incarnez un pompier et accomplissez diverses missions. Vous devrez faire face à des situations éprouvantes, comme des civils piégés, des incendies, des explosions ou des feux de graisse.
Toutes les missions peuvent être faites en solo, avec des PNJ comme assistants, ou avec jusqu'à 4 joueurs en mode multijoueur coopératif. Grâce au crossplay, les joueurs peuvent collaborer sur toutes les plateformes disponibles. Le chat vocal intégré permet une communication fluide et une coordination précise des tâches.
La caserne de pompiers de la ville fictive d'Oakridge City sert de centre névralgique pour lancer les missions. Pour lutter contre différents types d'incendies, Firefighting Simulator: Ignite propose de l'équipement authentique des marques HAIX, Fire-Dex et STIHL, ainsi que des camions de pompiers sous licence officielle de la marque Rosenbauer America.
Firefighting Simulator: Ignite est maintenant disponible sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S. L'édition Year 1 Edition peut aussi être achetée sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S. Cette édition comprend le jeu de base, le pack Fire Station Companion et le season pass Year 1.
