Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Tormented Souls 2, démo disponible
Explorez les ruines abandonnées de Villa Hess et sauvez votre sœur d'un sinistre culte.Les joueurs console et PC peuvent maintenant goûter à l'horreur avec la démo de Tormented Souls 2, qui est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. Les joueurs PS5 peuvent aussi précommander la version numérique sur le PlayStation Store pour un rabais de 10 % avant la sortie officielle, le 23 octobre 2025.
La version démo comprend environ 60 à 80 minutes de gameplay. L'histoire commence avec l'arrivée des sœurs au couvent de Villa Hess, transformé en clinique. Accueilli par Sœur Angelica, un membre de la confrérie secrète du couvent, le duo est d'abord à l'aise. Mais pendant la nuit, la matriarche de la confrérie, Mère Lucia, révèle son plan : capturer les jumelles afin de poursuivre le travail tordu de leur grand-père, Noah. Avec Anna disparue, Caroline se réveille désorientée dans l'infirmerie du couvent, et vous prenez le contrôle du personnage.
Tout au long de la démo, les joueurs auront l'occasion d'expérimenter les mécaniques principales du jeu en explorant une partie du premier grand lieu, le couvent. Alors que Caroline s'aventure plus profondément dans cet établissement sombre, elle retrouvera son fidèle briquet et son pistolet pneumatique à clous, des outils essentiels pour se défendre contre les créatures terrifiantes qui l'encerclent. Le jeu ne se résume pas qu'au combat, et l'équipe de Dual Effect s'est assurée d'inclure de nombreuses énigmes pour que les joueurs se creusent la tête !
Tormented Souls 2 sortira sur Steam, PS5, Xbox Series X|S, Epic Games Store et GOG.com le 23 octobre 2025.
