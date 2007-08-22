Dernières actus
Garfield Kart 2 – All You Can ...
Tormented Souls 2, démo disponi...
Firefighting Simulator: Ignite e...
Dune : Awakening , nouvelle mise...
Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Destiny 2 nous présente une nouvelle extension
Deestiny, Rebelles nous plonge dans l'univers de Star Wars !Bungie a dévoilé le premier aperçu de Rebelles, la nouvelle extension de Destiny 2, qui sera disponible le 2 décembre 2025. Inspirée par l'univers de Star Wars, l'extension combine l'histoire de Destiny avec des éléments de la franchise de science-fiction.
Dans ce nouveau chapitre, les Gardiens s'allieront à une équipe d'exclus pour affronter l'Imperium de Barant, une faction de la Cabale. Pourchassant le Vagabond, les Gardiens voyageront avec des personnages connus et inconnus dans un monde où ils devront gagner en notoriété et en puissance.
Dans la bande-annonce « Infiltrer la Frontière hors la loi », Bungie a présenté le nouveau contenu de l'extension Rebelles. On y trouve un nouveau mode de jeu, « Frontière hors la loi », ainsi que de nouveaux personnages et un espace social, l'Avant-poste de Tharsis.
Vous pourrez débloquer des compétences Rebelles exclusives, obtenir de nouvelles armes et élargir votre arsenal en vous créant une réputation grâce au système de Notoriété. L'extension ajoute aussi un nouveau type d'arme, le blaster, inspiré de Star Wars.
Dans la « Frontière hors la loi », vous effectuerez des missions à haut risque (contrebande, chasse aux primes, sabotage) seul ou en escouade. Ces missions se déroulent sur trois planètes et six cartes inspirées de lieux emblématiques de Star Wars. L'« Invasion », une nouvelle fonctionnalité, vous permet de relever de plus grands défis et d'obtenir des récompenses supplémentaires en laissant d'autres Gardiens envahir le champ de bataille.
L'Édition Ultimate de l'Année de la Prophétie est maintenant disponible. Elle comprend les campagnes Les Confins du Destin et Rebelles, le raid « Le Désert perpétuel » et un futur donjon. Si vous précommandez l'édition Rebelles avec cette édition, vous débloquerez des récompenses exclusives. Les joueurs qui ont déjà les éditions standards peuvent passer à l'Édition Ultimate pour avoir accès à toutes les récompenses et tout le contenu exclusifs. Destiny 2: Rebelles sortira le 2 décembre 2025.
La première mise à jour majeure de l'Année de la Prophétie est maintenant disponible pour tous les joueurs. Pour la première fois depuis Destiny 1, « Fer et Cendres » fait découvrir aux Gardiens la Contrée infestée. Ils doivent enquêter sur les expériences de Maya Sundaresh. Vous obtiendrez de nouvelles récompenses en participant à « Réappropriation », une nouvelle opération d'escouade pour trois personnes.
Le Pass de récompenses de la campagne Les Confins du Destin a également été mis à jour pour offrir 110 rangs de récompenses supplémentaires, comme un fusil à impulsion exotique, un ensemble d'ornements d'armure et un revêtement légendaire.
Le 27 septembre, le nouveau raid « Le Désert perpétuel » apportera de nouvelles récompenses et de nouveaux défis. Les joueurs qui termineront le raid débloqueront une nouvelle récompense Bungie. De plus, une nouvelle mission exotique sera disponible le 7 octobre. Vous devrez y affronter les Vex et les Cabals de Maya Sundaresh et découvrir les secrets d'un vieux bunker. La fête des âmes perdues de Destiny 2 sera de retour le 21 octobre. Elle proposera de nouvelles armes et des masques que les Gardiens pourront porter pour obtenir des bonbons et des récompenses.
Pour clore la mise à jour « Fer et Cendres », le nouvel événement « Appel aux armes » sera disponible pour tous les joueurs du 11 novembre au 1er décembre. L'événement vous invite à vous affronter dans différentes activités, à compléter votre collection et à obtenir des éléments cosmétiques exclusifs.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
Dernières Vidéos
- Dying Light - The Beast a un nouveau trailer
- Lost Skies arrive officiellement le 17 Septembre
- The Farmer Was Replaced sort officiellement en Octobre
- Cronos : The New Dawn est disponibe sur Switch
- Unpetrified: Echoes of Nature arrive le 11 Novembre
- Shape of Dreams est enfin sorti
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)