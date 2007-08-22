Dernières actus
Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Vigor Tempest est diponible
Venez découvrir la nouvelle saison de Vigor !Bohemia Interactive annonce aujourd'hui la sortie de Tempest, la nouvelle saison de Vigor. Ce jeu de tir gratuit invite les joueurs à s'affronter dans une Norvège post-apocalyptique. Seuls les plus forts et les plus rapides pourront survivre au cœur des Outlands, qui sont envahis par un brouillard toxique alors que la tempête approche.
Dans Vigor, un jeu de tir gratuit, votre but est de survivre à l'apocalypse et de construire un abri au cœur de la Norvège en ruines. Pour l'améliorer, vous devrez collecter des matériaux. Vous pourrez choisir votre style de jeu : devenir un tueur impitoyable ou un collectionneur discret. Rejoignez une communauté de 20 millions de joueurs et jouez gratuitement sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.
Les joueurs peuvent désormais débloquer des tenues de camouflage, des casques, des masques et bien d'autres pièces d'équipement pour se fondre dans ce marais hostile et frapper depuis la sécurité relative des ombres. La saison Tempest ajoute quatre nouvelles arènes d'Élimination situées sur la carte Batterie Draug. De la zone centrale au littoral en passant par la colline et les canons, chaque arène offre une nouvelle approche intense du mode Élimination.
Le nouveau système de défis donne aux joueurs de Vigor encore plus de raisons de se connecter quotidiennement. En plus des défis quotidiens et saisonniers, vous pourrez participer à des défis d'événement comme Airdrop Hunt, Outlands Duty et Terminal Call, ainsi qu'à Halloween Hunt en octobre !
