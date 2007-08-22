Dernières actus
Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Shape of Dreams est enfin sorti
Partez à l'aventure dans le monde des rêves !Les Rapides se sont ouverts. Ils invitent les voyageurs à réclamer des capacités incroyables pour combattre de puissants ennemis et des boss. Shape of Dreams est maintenant disponible sur Steam ! Développé par Lizard Smoothie et édité NEOWIZ, le jeu combine des combats basés sur les compétences et un mode coopératif. Vous pouvez y jouer seul ou avec des amis pour vivre une expérience roguelite exceptionnelle.
Avec huit personnages jouables, utilisez un arsenal de compétences, de modificateurs et d'artefacts qui change constamment pour créer des combinaisons dévastatrices et surmonter des défis impossibles. Le roguelite d'action est disponible à l'achat sur Steam pour 24,99 €. Le jeu aura un rabais de 20 % du jour de son lancement jusqu'au mercredi 24 Septembre.
Pour célébrer le lancement, les joueurs peuvent participer à un événement. Connectez-vous et vous recevrez le « Chien éthéré de la forêt », un objet commémoratif gratuit. De plus, une bannière spéciale sera offerte si vous accomplissez une quête qui demande de battre huit boss.
Le jeu roguelite sera aussi disponible en deux bundles sur Steam grâce à des collaborations avec Deep Rock Galactic: Survivor et Warm Snow: Rock and Dream and Dream of Snow. Ces ensembles vous donneront un 10 % de rabais supplémentaire en plus de la réduction de lancement.
