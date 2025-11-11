Dernières actus
Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Unpetrified: Echoes of Nature arrive le 11 Novembre
Accompagnez un renard et un golem de pierre dans une quête touchante pour redonner vie à la natureMindscape et Dreamhunt Studio ont le plaisir de vous présenter la nouvelle bande-annonce de Unpetrified: Echoes of Nature, qui sortira sur Steam le 11 novembre 2025.
La bande-annonce en dévoile plus sur le monde et le gameplay du jeu Unpetrified: Echoes of Nature. Elle vous montre en train d'explorer le monde dans le rôle du Golem, de résoudre des énigmes avec votre compagnon le Renard et de réunir de mignons animaux avec leurs familles.
Nous avons aussi profité de cette occasion pour mettre à jour la démo Steam. Dans la démo d'Unpetrified: Echoes of Nature, vous pourrez explorer la Grotte de l'éveil et la Forêt verdoyante.
Dans Unpetrified: Echoes of Nature, une aventure narrative en solo, découvrez l'amitié improbable entre un Golem de pierre et un Renard adorable. Leurs chemins se croisent dans une quête émouvante pour restaurer la nature, tout en découvrant les secrets d'une civilisation perdue.
