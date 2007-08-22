Dying Light - The Beast a un nouveau trailer

Dernières actus

Lost Skies arrive officiellement...

The Farmer Was Replaced sort off...

Cronos : The New Dawn est dispon...

Unpetrified: Echoes of Nature a...

Shape of Dreams est enfin sorti

 

Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Dying Light - The Beast a un nouveau trailer

Devenez aussi bestial que les zombies !

Les zombies ont toujours été au cœur de Dying Light. Avec Dying Light: The Beast, nous voulions les pousser plus loin que jamais, non seulement visuellement, mais aussi dans leurs comportements, leurs réactions et leurs sons. Ils sont la base de l'expérience, et nous avons fait d'énormes efforts pour les rendre troublants, crédibles et inoubliables.
Apparence et comportement authentiques : les zombies ont été retravaillés pour qu'ils soient plus réalistes et troublants. Ils donnent une plus forte impression de leur ancienne humanité.

Sons de zombies immersifs : les grognements, les cris et les mouvements transmettent maintenant une intensité brute et désespérée, en accentuant l'horreur des infectés.

Évolution des Volatiles : leurs mouvements, leur façon de contourner les obstacles et leur coordination ont été repensés pour qu'ils soient plus menaçants et imprévisibles.

Combats et physique réactifs : les comportements agressifs des zombies, les contre-attaques rapides et les temps de rechargement courts rendent les rencontres plus intenses.


 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus

Articles préférés

- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced

- Les nominés pour la Gamescom Award 2025

- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !

- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom

- Borderlands 4 : plus d'infos

- Gamescom 2025 : Les photos

- (TEST) Mafia : The Old Country

Dernières Vidéos

- Dying Light - The Beast a un nouveau trailer

- Lost Skies arrive officiellement le 17 Septembre

- The Farmer Was Replaced sort officiellement en Octobre

- Cronos : The New Dawn est disponibe sur Switch

- Unpetrified: Echoes of Nature arrive le 11 Novembre

- Shape of Dreams est enfin sorti

- Dream Garden est disponible en démo

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)

54426-dying-light-the-beast-action-zombies-parkour-monde-overt