Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Dying Light - The Beast a un nouveau trailer
Devenez aussi bestial que les zombies !Les zombies ont toujours été au cœur de Dying Light. Avec Dying Light: The Beast, nous voulions les pousser plus loin que jamais, non seulement visuellement, mais aussi dans leurs comportements, leurs réactions et leurs sons. Ils sont la base de l'expérience, et nous avons fait d'énormes efforts pour les rendre troublants, crédibles et inoubliables.
Apparence et comportement authentiques : les zombies ont été retravaillés pour qu'ils soient plus réalistes et troublants. Ils donnent une plus forte impression de leur ancienne humanité.
Sons de zombies immersifs : les grognements, les cris et les mouvements transmettent maintenant une intensité brute et désespérée, en accentuant l'horreur des infectés.
Évolution des Volatiles : leurs mouvements, leur façon de contourner les obstacles et leur coordination ont été repensés pour qu'ils soient plus menaçants et imprévisibles.
Combats et physique réactifs : les comportements agressifs des zombies, les contre-attaques rapides et les temps de rechargement courts rendent les rencontres plus intenses.
