Project Songbird s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Hommage à Hitchcock ?

Depuis le temps qu'on vous dit qu'aller s'isoler dans une bicoque paumée dans la montagne ou dans la forêt est une mauvaise idée... Vous ne regardez jamais les films d'horreur ?Et justement, vous êtes Dakota, un musicien qui décide de s'isoler dans une petite cabane au foin fond de la forêt, dans les Appalaches, aux USA, pour écrire et enregistrer son prochain album.Mais des entités maléfiques hantent les lieux. Et vous allez devoir les affronter. Vous devrez trouver les armes pour les affronter et améliorer votre cabanon...Project Songbird se définit comme un jeu d'horreur, narratif.. Il est développé par Fyre Games. Il sortira le 26 mars prochain sur PC, Xbox Series et PS5.