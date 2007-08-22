Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour mars

Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques bonnes petites choses

DreamWorks Gabby’s Dollhouse! Ready to Party – 17 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

South of Midnight – 18 mars - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, console, appareils portables et PC

The Alters – 18 mars - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Disco Elysium – 18 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Like a Dragon: Infinite Wealth – 24 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console, appareils portables et PC

Absolum – 25 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC

Nova Roma (Game Preview) – 26 mars - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur PC

The Long Dark – 30 Mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console et PC

Resident Evil 7: Biohazard - 31 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console et PC

Barbie Horse Trails – 2 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console, appareils portables et PC

Clair Obscur: Expedition 33 – 2 avril - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC

Final Fantasy IV – 7 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :