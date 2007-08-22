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Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour mars
Quelques bonnes petites chosesLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
Semaine du 16 mars :
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse! Ready to Party – 17 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- South of Midnight – 18 mars - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, console, appareils portables et PC
- The Alters – 18 mars - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Disco Elysium – 18 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 24 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console, appareils portables et PC
- Absolum – 25 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Nova Roma (Game Preview) – 26 mars - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur PC
- The Long Dark – 30 Mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console et PC
- Resident Evil 7: Biohazard - 31 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console et PC
- Barbie Horse Trails – 2 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, console, appareils portables et PC
- Clair Obscur: Expedition 33 – 2 avril - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Final Fantasy IV – 7 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
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