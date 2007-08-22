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Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Going Medieval est sorti
Si j'avais un marteau...Going Medieval est un jeu de gestion et de stratégie développé par Foxy Voxel et édité par Mythrwirght. Le jeu est en accès anticipé depuis quasiment 5 ans, sur PC, sur Steam. Il arrive sort aujourd'hui en version finale.
Le jeu se déroule dans un monde où la Peste s'est répandue un peu partout et tué la majorité de la population. Les survivants s'organisent pour tout reconstruire. Et c'est vous qui avez été choisi pour bâtir.
Vous allez donc créer des maisons, des châteaux, des villes entières pour abriter la population et les protégrer notamment des bandits et des bêtes.
Vous pourrez construire sur terre, sous terre, décorer chaque pièce mais aussi aménager les extérieurs, poser des pièges pour repousser les ennemis, lancer vos hommes sur le champs de bataille...
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