Publié le Samedi 13 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Steam, les soldes du week-end
Des prix intéressantsChaque semaine, Steam nous propose de nouvelles soldes aussi bien sur les jeux du moment que sur les vieux jeux. Comme chaque semaine, on vous propose une sélection des jeux en soldes sur la plateforme. Vous pouvez toujours cliquer sur les liens pour directement aller voir les offres sur le site.
Les jeux de plateforme en soldes :
- It Takes Two
- Dead Cells
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
- Laika: Aged Through Blood
- BlazBlue Entropy Effect
- BlazBlue Entropy Effect - Pack de personnage Bullet
- BlazBlue Entropy Effect - Hazama Character Pack
- Unravel Two
- Unravel
- Rain World
- Katanaut
- ANIMAL WELL
- Jusant
- Worldless
- Yellow Taxi Goes Vroom
- Primal Planet
- Afterimage
- Fling to the Finish
- Tales of Kenzera: ZAU
- Little Big Adventure – Twinsen’s Quest
- Mosa Lina
- Trine 4: The Nightmare Prince
- Trine 3: The Artifacts of Power
- Exographer
- ibb & obb
- The Mobius Machine
- Arise: A Simple Story
- CODE: PANDORA 2
- METAL SLUG
- GRIME
- JETRUNNER
- A Plague Tale: Requiem
- Dead Reset
- Kingdom of Velvet Сhains
- L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur
- Caravan SandWitch
- Heavy Rain
- Headliner: NoviNewsHeadliner: NoviNews
- The Casting of Frank Stone
- The 7th Guest VR
- B.E.S.T
- Mindcop
- Behind the Frame: Les plus beaux paysages
- Dahlia View
- Journey to Foundation
- Twin Mirror
- Not Tonight 2
- Gerda: A Flame in Winter
- Jey's Empire
- Amnesia: A Machine for Pigs
- Saint Kotar
- Amanda the Adventurer 2
- looK INside - Chapter 2
- Dark Nights with Poe and Munro
- A Normal Lost Phone
- Dear Esther: Landmark Edition
- Ashwalkers
- Arma Reforger
- Arma 3
- DayZ
- Red Dead Redemption
- Atomic Heart
- Dead Space
- Mass Effect Édition Légendaire
- Deep Rock Galactic
- Squad
- STAR WARS™ Battlefront II
- STAR WARS™: Squadrons
- RoboCop: Rogue City
- Watch Dogs 2
- Watch_Dogs
- GTFO
- Destiny 2 : La Forme Finale
- Tiny Tina's Wonderlands
- Metro Awakening
- The Outer Worlds
- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 : Édition Deluxe
- BioShock Infinite
- Gunfire Reborn
- Aliens: Fireteam Elite
- Hatred
- POSTAL: Brain Damaged
- Immortals of Aveum
- SUPERHOT VR
