PubliÃ© le Lundi 15 septembre 2025 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini
Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive sur Nintendo Switch 2, PC et Xbox Series
Il Ã©tait temps...Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive sur Nintendo Switch 2, PC et Xbox Series. Il sortira le 22 janvier 2026. Square Enix a annoncé l'ouverture des précommandes du titre, en ligne et chez les revendeurs.
Outre l'arrivée sur de nouvelles plateformes, puisque le jeu est déjà sorti en 2021 sur PS5 (retrouvez notre test ici), Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive avec de nouvelles aides : PM et PV bonus, durée de combat et jauge ATB illimtés, possibilité d'infliger 9999 points de dégâts, acquisition des compétences d'arme facilitée.
En cas de précommande, deux bonus sont offerts : le jeu s'accompagnera de la version d'origine de FFVII et vous pourrez, dans la limite des stocks disponibles, recevoir un booster de jeu Magic The Gathering - Final Fantasy VII Remake Intergrade comprenant 15 cartes aléatoires.
