Dernières actus
Monster Hunter Stories 3: Twiste...
Lynked: Banner of the Spark arri...
Borderlands 4 est enfin disponib...
Resident Evil Requiem, aussi sur...
Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Gloomy Eyes est enfin disponible
Explorez des dioramas évocateurs de l'univers de Tim BurtonARTE annonce que Gloomy Eyes, une aventure d'horreur poétique se déroulant dans un monde où le macabre côtoie le magique, est maintenant disponible sur Steam, Gog et Epic Games, Xbox Series X|S, PS5 et Nintendo Switch.
- Édition Standard : 24,99 €, avec un rabais de 20 % pendant les deux semaines suivant le lancement.
- Édition Deluxe : 26,98 €, avec un rabais de 10 % pendant les deux semaines suivant le lancement.
Adapté de l'expérience en réalité virtuelle du même nom, Gloomy Eyes est coproduit par ARTE France, Atlas V, Be Revolution Gaming, 3DAR, développé par Fishing Cactus, et édité par ARTE France et Untold Tales.
Gloomy, un garçon zombie, et Nena, une fille humaine, bravent les conflits entre les humains et les morts-vivants. Grâce à leur amitié et à leur lien interdit, ils combinent leurs compétences pour retrouver le soleil, qui ne se lève plus. Vous contrôlerez ces deux personnages pour résoudre des énigmes et ramener la lumière dans un monde plongé dans la nuit.
Dans un style artistique qui rappelle l'univers de Tim Burton, Gloomy Eyes dévoile un monde d'horreur poétique et au charme sombre, sans scènes sanglantes ni sursauts de peur. Gloomy et Nena devront surmonter les défis qui se présentent à eux pour découvrir les secrets qui y sont cachés.
Conçu avec minutie, Gloomy Eyes regorge de détails au charme macabre. Il vous permet d'explorer plusieurs dioramas sous différents angles dans un univers fantastique et sombre. Dans des niveaux créés à la main, vous résoudrez des énigmes complexes dans des dioramas rotatifs.
Gloomy Eyes, un conte délicieusement sinistre, raconte l'histoire de deux protagonistes atypiques qui s'unissent par-delà leurs différences. Ces deux personnages, que tout oppose, s'allient pour retrouver la lumière au cœur d'un conflit entre les humains et les zombies.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Mistfall Hunter : Participez à la bêta de ce nouveau RPG gratuitement
- Campus Life : le simulateur de vie en Université américaine est sorti
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- Bratz : Rhythm & Style est disponible
- EA SPORTS NHL 26 est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)