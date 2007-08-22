Endless Legend 2 : découvrez la faction Les Tahuk

Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ils ont quand même tous des sales gueules

Au cœur même de la société Tahuk se trouve l’Oculum Sacré, une relique Endless qui permet aux joueurs de canaliser la production scientifique vers de puissantes compétences, qu'il s'agisse de galvaniser la foi du peuple ou de détruire de vastes étendues de terre. La production scientifique peut être améliorée en construisant des Observatoires sur des crêtes, qu’il est possible d’améliorer en les transformant en Librairies en vue d’avantages économiques, ou des Flammes Sacrées pour aider à défendre le territoire Tahuk. Les citoyens les plus zélés peuvent être envoyés dans d’autres empires comme les Missionnaires, donnant des ressources supplémentaires et des informations sur les mouvements ennemis.

Après les Aspects, les Sheredyns, les Derniers Seigneurs et les Nécrophages, Hooded Horse et Amplitude Studios dévoilent la cinquième et dernière faction de leur jeu Endless Legend 2.Il s'agit des Tahuks.Les Tahuks sont des scientifiques et des croyants qui considèrent le Endless comme un Dieu.Cette nouvelle faction possède une armée plus basée sur l'attaque à distance.Suite d'Endless Legends, il s'agit une nouvelle fois d'un 4X. Il se déroule sur Saiadha, une planète océanique dont les eaux sont en reflux. Et c'est cette composante qu'il faudra prendre en compte pour développer votre civilisation, dans un environnement en constante évolution.Le jeu est attendu en accès anticipé pour le 22 septembre. Il sortira sur PC, via Steam et le Microsoft Store.