Dernières actus
Enshrouded : guide complet de l'...
(TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayS...
Publié le Dimanche 14 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
WWIIIOn va bien finir par l’avoir, notre troisième guerre mondiale.
A force de voir passer des drones au-dessus de nos têtes, on se dit que ça va déraper sous peu et il n’y a qu’un pas – expression à prendre également au sens propre – pour que l’armée Russe ne débarque dans un pays de l’OTAN et enflamme le reste de l’Europe. Et boum. On va tout faire péter.
Il y aura sans doute moins de tranchées, moins de tickets de rationnement, mais pas forcément moins d’invasion et de déportations en tous genres.
Bref, ça sent la poudre. Expression à prendre là encore au sens propre.
La mobilisation générale n’existant plus en France – même si elle peut sans doute, en cas de débâcle totale, être rétablie – je regarderai ça d’un œil morne. C’est le cas de le dire. A confondre les chauves-souris qui passent au-dessus de mon jardin et les drones explosifs qui traversent le ciel.
Et je vois mal la nouvelle génération être appelée sous les drapeaux pour venir filer un coup de main. Entre ceux qui se feront flinguer au premier accrochage parce qu’ils se sont crus dans Call of Duty et sont persuadés qu’on trouve sur le champ de bataille
des medikits qui vous remettent sur pied direct, et ceux qui se mettront à bouder et pleurer parce que le sergent instructeur ne leur a pas dit « s’il vous plait », il y a fort à parier qu’en cas de conflit, va rapidement falloir se mettre au cyrillique.
Moi, de toute manière, j’ai passé l’âge d’être mobilisé et crapahuter en treillis camouflage, un HK 416 entre les mains. En plus, c’est au FAMAS que j’ai été formé, à l’époque où j’étais encore jeune, svelte et où j’avais du temps à perdre à marcher dans la boue pour l’honneur de la patrie.
Ce qui m’emmerde surtout, à bien y réfléchir, ce ne sont pas les destructions, le danger, les exécutions sommaires ou les pillages en cas d’invasion Russe. C’est qu’on ne trouvera plus que de la vodka dans les rares étals de supérettes qui seront encore ouvertes. Et moi, la vodka, ce n’est pas mon truc. Je n’y peux rien, je préfère l’orge maltée au jus de patate fermenté. Et quand bien même il existe de très bonnes vodkas – je le sais, je m’en suis quand même envoyé quelques litres – on est quand même loin de l’extase gustative.
De la même manière, ça me ferait mal de troquer mon petit salé aux lentilles ou ma blanquette de veau pour une soupe rassolnik à base de jus de cornichons. Et quoi qu’on en dise, les projki, c’est quand même un peu de la merde.
Nan, décidément, je me vois mal collaborer avec l’envahisseur. Sans compter l’irrésistible envie de dénoncer un nombre incalculable de connards qui ont croisé ma route durant toutes ces années. Si je devais balancer, même pour des raisons fallacieuses, les gens que je déteste, y’aurait de quoi rouvrir Sevvostlag.
D’un autre côté, ça me gonfle un peu de finir mes jours dans le maquis. Déjà parce que du côté de là où j’habite, y’en a pas des masses, de maquis. Ce serait plutôt de la forêt. Et qu’elle n’est pas spécialement dense ou touffue. Et qu’on y trouve surtout des sangliers. Et que je n’ai pas non plus trop envie de faire ami-ami avec les sangliers. Même si j’en trouve un sympa, je ne suis pas très chaud pour partager une gamelle de glands avec lui. D’abord, j’aime pas les glands. Au sens propre. Comme au figuré.
Faudra peut-être que je me trouve une grotte, en fait, pour me terrer le temps que les choses se tassent. Quitte à me transformer petit à petit en Morlock.
En tout cas, on est quand même bien mal barré.
Il n’est peut-être pas trop tard pour se mettre aux langues slaves…
Allez, je vais me remater Le Cuirassé Potemkine. Et j’enchaînerai avec le Docteur Jivago. C’est un bon début.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Dying Light - The Beast a un nouveau trailer
- Lost Skies arrive officiellement le 17 Septembre
- The Farmer Was Replaced sort officiellement en Octobre
- Cronos : The New Dawn est disponibe sur Switch
- Unpetrified: Echoes of Nature arrive le 11 Novembre
- Shape of Dreams est enfin sorti
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)