PubliÃ© le Lundi 15 septembre 2025 Ã 11:10:00 par Anthony Razafinjatovo
LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A annonce de nouvelles mÃ©ga-Ã©volutions ainsi qu'un nouveau jeu, PokÃ©mon Pokopia
Attapez-les tous !The Pokémon Company et Nintendo ont révélé de nouvelles informations sur le jeu Légendes Pokémon : Z-A. Ils ont aussi annoncé l'arrivée d'un nouveau titre : Pokémon Pokopia.
Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension
Toujours plus d'aventures attendent les joueurs à Illumis avec le contenu additionnel Méga-Dimension pour Légendes Pokémon : Z-A, compatible aussi bien avec la version Nintendo Switch 2 que la version Nintendo Switch. Ce contenu téléchargeable vous permettra de rester aux côtés de la Team MZ une fois le scénario principal de Légendes Pokémon : Z-A terminé.
Le Pokémon Chenapan Hoopa est au cœur de l'intrigue de Méga-Dimension. Ce Pokémon fabuleux peut tordre l'espace avec les anneaux qu'il a sur ses cornes et son corps. Il lui suffit de les étendre et de créer des trous dimensionnels qui mènent à des lieux reculés. De plus, des distorsions spatiales ont commencé à apparaître à Illumis, ce qui offre aux fans encore plus de choses à découvrir dans cette ville !
Deux nouveaux Pokémon méga-évolués ont été découverts, à savoir Méga-Raichu Y et Méga-Raichu Y. Méga-Raichu X flotte dans les airs grâce à l'électromagnétisme et concentre l'électricité dans ses poings pour lancer des coups dévastateurs. Méga-Raichu Y frappe ses ennemis avec l'énergie électrique amplifiée qui parcourt son corps. Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y nécessitent des Méga-Gemmes différentes pour méga-évoluer, et il sera possible de croiser ces Pokémon dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension.
Les méga-évolutions de Blindépique, Goupelin et Amphinobi, disponibles dans Légendes Pokémon : Z-A, ont été dévoilées. Ces trois Pokémon ont été initialement découverts dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y. Les Méga-Gemmes permettant de les faire méga-évoluer, la Blindépiquite, la Goupelinite et l'Amphinolite, peuvent être obtenues en récompense de rang dans les combats en ligne du Club de Combat Z-A.
Il existe trois types de récompenses dans les combats classés de Légendes Pokémon : Z-A : les récompenses classiques que vous obtenez après chaque combat, les récompenses de rang que vous obtenez en montant dans les rangs et les récompenses saisonnières que vous obtenez en fin de saison.
Pokémon Pokopia
Développé par KOEI TECMO GAMES et prévu sur Nintendo Switch 2 en 2026, Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie où vous pouvez créer votre propre paradis Pokémon. Vous incarnez un Métamorph qui a pris l'apparence d'un humain. Vous explorez le monde et apprenez des capacités des Pokémon pour développer votre propre potentiel.
Vous pourrez récupérer des ressources, fabriquer des meubles, faire pousser des légumes et construire des maisons pour les Pokémon. Vous profiterez d'une vie paisible aux côtés des Pokémon. Avec le temps, vous pourrez construire une ville et y inviter vos amis ou des Pokémon. Le jeu a aussi un cycle jour et nuit, une météo qui change et des zones uniques.
